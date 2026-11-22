Σε εύκολο απόγευμα μετέτρεψε η Λίβερπουλ το ντέρμπι της 11ης αγωνιστικής της Premier League απέναντι στη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ στο Άνφιλντ, σκορπίζοντας τους «κόκκινους διαβόλους» με 4-0.

Οι φιλοξενούμενοι έμειναν με 10 παίκτες από το 8ο λεπτό της αναμετρησης, με τον Γιορό να γκρεμίζει οριακά εκτός περιοχής τον Ισακ προτού ο Σουηδός βρεθεί τετ α τετ με τον Λάμενς, με τον Γάλλο να παίρνει την άγουσα για τα αποδυτήρια.

Σαν να μην έφτανε η αποβολή, από το φάουλ που κέρδισε η Λίβερπουλ, ο Σομποσλάι με μια... ρουκέτα έκανε το 1-0 και έριξε από νωρίς στα βαθιά τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ.

Προτού καλά καλά οι φιλοξενούμενοι συνέλθουν, Ο Βίρτζ έκανε δύο τα τέρματα των «Reds» στο 13' για το 2-0, ενώ ο Λάμενς κράτησε πολλές φορές όρθια τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ και δεν άφησε τον δείκτη του σκορ να ανέβει επικίνδυνα.

Την υπογραφή του στο ματς έβαλε ο Ριο Ενγκουμόχα στο 66ο λεπτό με τον 18χρονο να γίνεται ο νεότερος σε ηλικία ποδοσφαιριστής που έχει συμμετοχή σε γκολ σε ντέρμπι Λίβερπουλ - Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, ξεπερνώντας τον Μάικλ Όουεν.

Η Λίβερπουλ δεν έσβησε τις μηχανές της και μετά από ένα ακόμα λάθος του πολύ κακού απόψε Ντε Λιχτ ο Βίρτζ συνεργάστηκε με τον Μουνιόθ που μόλις είχε περάσει στον αγωνιστικό χώρο ως αλλαγή και ο Ισπανός έκανε το 4-0 στο 82' .

Η Λίβερπουλ ανέβηκε στην 4η θέση με 21 βαθμούς και βρίσκεται στο -7 από την κορυφή και την Άρσεναλ. Συνεχίζει να κινείται σε... ιστορικά χαμηλά η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ με τη βαθμολογική της κατρακύλα να συνεχίζεται, αφού μετά την βαριά ήττα στο ντέρμπι έμεινε στους 8 βαθμούς και πλέον βρίσκεται στην 19η θέση της βαθμολογίας, πάνω μόνο από την Κρίσταλ Πάλας που έχει 7.