Σε εξαιρετική αγωνιστική κατάσταση βρίσκεται η Βαλένθια, η οποία συνέχισε την εντυπωσιακή της πορεία, επικρατώντας της Μπρεογκάν με το εντυπωσιακό 129-111, για την 9η αγωνιστική της Liga Endesa. Οι «Νυχτερίδες» πρόσφεραν ακόμη μία επιθετική παράσταση, έφτασαν τις οκτώ συνεχόμενες νίκες σε όλες τις διοργανώσεις και πλέον στρέφουν την προσοχή τους στην αναμέτρηση με τον Παναθηναϊκό για την EuroLeague την Τρίτη (24/11, 21:30).

Η ομάδα του Άλμπερτ διατήρησε τον υψηλό ρυθμό της, κυκλοφόρησε εξαιρετικά την μπάλα και βρήκε λύσεις από πολλούς παίκτες, επιβεβαιώνοντας πως αποτελεί ένα από τα πιο φορμαρισμένα σύνολα της Ευρώπης. Με αυτή τη νίκη, η Βαλένθια ανέβηκε στο 7-2 στο ισπανικό πρωτάθλημα και συνεχίζει να βρίσκεται σε τροχιά κορυφής, πίσω από την αήττητη Ρεάλ Μαδρίτης.

Πρωταγωνιστικό ρόλο στην επιθετική λειτουργία είχαν αρκετοί παίκτες, με έξι εξ αυτών να ολοκληρώνουν την αναμέτρηση με διψήφιο αριθμό πόντων. Ο Μπρουκς ήταν ο πρώτος σκόρερ με 21 πόντους, ενώ ο Σορτς πρόσθεσε 17 πόντους και επτά ασίστ. Τους ίδιους πόντους σημείωσε ο Κορμπαγιάν, με τον Μίροτιτς να ακολουθεί με 15. Οι Τέιλορ και Σάιντ-Σούπερι είχαν από 13 πόντους, ενώ ο Οσετκόφσκι σταμάτησε στους 11.