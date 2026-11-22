Ο Αντριάνο Γιάγκουσιτς με φανταστική ενέργεια και με εξίσου φοβερό τελείωμα έγραψε το 2-0 και απλοποίησε τα πράγματα για τον Παναθηναϊκό που βρίσκεται πολύ κοντά στο να «κλειδώσει» τη νίκη απέναντι στον ΟΦΗ στο ΟΑΚΑ.

Ο Τετέι με όμορφη ατομική ενέργεια μοίρασε σε σωστό χρόνο στον Γιάγκουσιτς με τον Κροάτη να παίρνει τη μπάλα, να την φέρνει στο αγαπημένο του αριστέρο και συγκλίνοντας προς τα μέσα εκτέλεσε άψογα στην απέναντι γωνία, δίχως να αφήνει περιθώρια αντίδρασης στον Λίλο.