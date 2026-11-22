Σημαντικό πλήγμα δέχθηκε η Μπαρτσελόνα, καθώς θα στερηθεί τις υπηρεσίες του Τζος Νίμπο για μεγάλο χρονικό διάστημα. Ο Αμερικανός σέντερ υπέστη σοβαρό τραυματισμό στο δεξί πόδι και αναμένεται να μείνει εκτός αγωνιστικής δράσης για τρεις έως τέσσερις μήνες, δημιουργώντας νέα δεδομένα στον σχεδιασμό των Καταλανών για τη συνέχεια της σεζόν.

Η εξέλιξη αυτή έρχεται σε μια περίοδο κατά την οποία η ομάδα του Αλεξάντερ Σέκουλιτς προσπαθούσε να βρει σταθερότητα και αγωνιστικό ρυθμό. Ο Νίμπο αποτελούσε σημαντικό κομμάτι της φετινής προσπάθειας της Μπαρτσελόνα, με την απουσία του να αποτελεί σημαντική απώλεια για τη γραμμή των ψηλών.

Σύμφωνα με την ενημέρωση για την κατάστασή του, ο έμπειρος σέντερ υπέστη αποκόλληση του επιγονατιδικού τένοντα στο δεξί πόδι, τραυματισμός που θα τον κρατήσει στα «πιτς» για αρκετούς μήνες.

Η ανακοίνωση της Μπαρτσελόνα:

«Ο Τζος Νίμπο υπέστη μερική αποκόλληση του επιγονατιδικού τένοντα στο δεξί γόνατο. Θα ακολουθήσει συντηρητική θεραπεία και θα μείνει εκτός δράσης για 3 έως 4 μήνες».