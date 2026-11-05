Τάσος Δουβίκας: Ο Έλληνας killer που έχει τρελάνει την Ευρώπη

Ο Τάσος Δουβίκας βρίσκεται σε εκπληκτική κατάσταση και πλέον το όνομά του συζητιέται σε ολόκληρη την Ευρώπη! Ο Έλληνας διεθνής επιθετικός πραγματοποιεί φανταστικές εμφανίσεις με τη φανέλα της Κόμο, έχοντας εξελιχθεί σε έναν από τους μεγάλους πρωταγωνιστές της φετινής σεζόν.

Η εμφάνισή του απέναντι στη Λανς ήταν απλώς η επιβεβαίωση της εξαιρετικής αγωνιστικής του κατάστασης. Ο 27χρονος φορ πέτυχε χατ τρικ και μοίρασε μία ασίστ στην επιβλητική νίκη της ιταλικής ομάδας με 9-1, φτάνοντας τα έξι γκολ στο Champions League και ανεβαίνοντας στην πρώτη θέση του πίνακα των σκόρερ της διοργάνωσης.

Οι αριθμοί του, μάλιστα, είναι εντυπωσιακοί σε όλες τις διοργανώσεις. Ο Δουβίκας μετρά πλέον 11 γκολ και δύο ασίστ σε 14 συμμετοχές τη φετινή σεζόν, έχοντας έξι τέρματα και μία ασίστ σε μόλις τέσσερα παιχνίδια στο Champions League.

Με αυτή την επίδοση έχει αφήσει πίσω του σπουδαία ονόματα του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου, όπως οι Έρλινγκ Χάαλαντ, Κιλιάν Εμπαπέ και Χάρι Κέιν, προκαλώντας αίσθηση με την αποτελεσματικότητά του.

Η UEFA δεν θα μπορούσε να αφήσει απαρατήρητη την εμφάνισή του, συμπεριλαμβάνοντάς τον στην κορυφαία ενδεκάδα της 4ης αγωνιστικής. Ο Έλληνας επιθετικός βρίσκεται στην επιθετική γραμμή μαζί με τον Έρικ Μπότχαϊμ, ο οποίος πέτυχε δύο γκολ στη νίκη της Βίκινγκ με 4-1 επί της Σαμπάχ.

Μάλιστα, ο Δουβίκας έγινε ο πρώτος Έλληνας ποδοσφαιριστής που συμπεριλαμβάνεται στην κορυφαία ενδεκάδα της αγωνιστικής από την έναρξη της φετινής League Phase.

Στην εστία βρίσκεται ο Ζόμερ της Κλαμπ Μπριζ, ενώ την αμυντική τετράδα αποτελούν οι Γιόργκενσεν (ΛΑΣΚ), Μπίσεκ (Ίντερ), Γκάμπριελ (Άρσεναλ) και Μπράουν (Φενέρμπαχτσε). Στη μεσαία γραμμή επιλέχθηκαν οι Βέιγκα (Πόρτο), Ρουίθ (Παρί Σεν Ζερμέν), Φερνάντες (Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ) και Μπατράκοφ (Γαλατασαράι).

Το σχόλιο της UEFA για τον Δουβίκα: «Ο κορυφαίος σκόρερ της League Phase, πέτυχε χατ-τρικ βοηθώντας την Κόμο να πετύχει μια νίκη με 9-1 επί της Λανς, η οποία ισοφάρισε το ρεκόρ, ενώ οι έξυπνες κούρσες και το παιχνίδι του με τους αντιπάλους απέφεραν επίσης μια ασίστ».

Τα υπόλοιπα γκολ του Δουβίκα

Κόντρα στη Λειψία:

Κόντρα στη Φέγενορντ:

Κόντρα στη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ: