Στον όμιλο Αλαφούζου ΣΚΑΪ και ΣΠΟΡ FM TV οι ευρωπαϊκές διοργανώσεις για τα επόμενα τέσσερα χρόνια!

Έσκασε το μεγάλο «μπαμ» στα τηλεοπτικά δικαιώματα σε Champions  Europa και Conference League.

Στον όμιλο Αλαφούζου ΣΚΑΪ και ΣΠΟΡ FM TV οι ευρωπαϊκές διοργανώσεις για τα επόμενα τέσσερα χρόνια!
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Η τηλεοπτική αγορά περνά σε μια νέα εποχή όσον αφορά τα αθλητικά δικαιώματα, με τον Γιάννη Αλαφούζο να προχωρά σε μια συμφωνία που αναμένεται να αλλάξει τα δεδομένα στις μεταδόσεις των ευρωπαϊκών διοργανώσεων.

Μέσω του νέου εγχειρήματος του ΣΠΟΡ FM TV, εξασφαλίστηκε το πλήρες πακέτο των περίπου 500 αγώνων κάθε χρόνο από το Champions League, το Europa League και το Conference League.

Για την απόκτηση των δικαιωμάτων φέρεται να καταβλήθηκε ένα ποσό που κυμαίνεται από 300 έως 320 εκατομμύρια ευρώ. Έτσι, από το 2027 και μέχρι το 2031, ο ΣΠΟΡ FM TV και ο ΣΚΑΪ αναμένεται να μεταδίδουν τις αναμετρήσεις των τριών κορυφαίων ευρωπαϊκών διασυλλογικών διοργανώσεων.

Η διαδικασία για την τετραετία 2027-2031 είχε προηγουμένως ολοκληρωθεί στις πέντε μεγαλύτερες ποδοσφαιρικές αγορές της Ευρώπης, δηλαδή στην Αγγλία, την Ισπανία, τη Γερμανία, την Ιταλία και τη Γαλλία, με τις σχετικές συμφωνίες της UEFA να έχουν κλείσει τον Νοέμβριο του 2025. Στη συνέχεια, άνοιξε ο δρόμος για τις υπόλοιπες χώρες, με τον ΣΠΟΡ FM TV να εξασφαλίζει τελικά το μεγάλο πακέτο δικαιωμάτων για την ελληνική αγορά.

Πρόκειται για μια συμφωνία που αναμένεται να αναδιαμορφώσει τον τηλεοπτικό χάρτη των αθλητικών μεταδόσεων στην Ελλάδα, δίνοντας στον ΣΠΟΡ FM TV και τον ΣΚΑΪ πρωταγωνιστικό ρόλο στην κάλυψη του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου.

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