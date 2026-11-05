Ναβάρο: «Ο Ολυμπιακός βρίσκει πάντα έναν τρόπο για να κερδίζει»

Σε εξαιρετική κατάσταση βρίσκεται ο Ερυθρός Αστέρας το τελευταίο διάστημα, με την ομάδα του Βελιγραδίου να έχει ξεκινήσει με ρεκόρ 6-3 στην EuroLeague, ενώ έχει φυσικά μπροστά της την δύσκολη αναμέτρηση κόντρα στον Ολυμπιακό στη SUNEL Arena για την 10η αγωνιστική της διοργάνωσης.

Ο τεχνικός των Σέρβων, Ιμπόν Ναβάρο παραχώρησε δηλώσεις ενόψει της αναμέτρησης με τους Πειραιώτες και μεταξύ άλλων στάθηκε στη νοοτροπία του αντιπάλου, υπογραμμίζοντας παράλληλα τις δυσκολίες του αγώνα.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του Ισπανού τεχνικού:

«Πρώτα απ’ όλα, πρέπει να πάμε εκεί με μεγάλο σεβασμό για τον αντίπαλό μας, καθώς παίζουμε εκτός έδρας με τους πρωταθλητές. Όταν μια ομάδα είναι πρωταθλήτρια, αυτό δεν οφείλεται μόνο στην ποιότητα που διαθέτει, αλλά και στον χαρακτήρα, τη νοοτροπία και την ικανότητά της να ανταγωνίζεται στο υψηλότερο επίπεδο.

Πρέπει να γνωρίζουμε ότι μια ομάδα όπως ο Ολυμπιακός διαθέτει κάτι πολύ σημαντικό, δηλαδή την ικανότητα, ανεξάρτητα από τα προβλήματα που αντιμετωπίζει, να βρίσκει πάντα έναν τρόπο να είναι ανταγωνιστική και να κερδίζει. Αυτό είναι το πρώτο πράγμα που πρέπει να έχουμε κατά νου. Δεύτερον, ο Ολυμπιακός είναι η καλύτερη ομάδα στα επιθετικά ριμπάουντ, η καλύτερη στα σημεία δεύτερης ευκαιρίας και η καλύτερη στα σουτ δύο πόντων. Αυτό αποτελεί μεγάλη πρόκληση για εμάς.

Όταν παίζεις εναντίον τέτοιων ομάδων, πρέπει να είσαι στο απόλυτο καλύτερό σου όταν κλείνεις τους σουτέρ, σε καταστάσεις ένας εναντίον ενός, και όταν παλεύεις για τα ριμπάουντ. Γι’ αυτό πρέπει να κάνουμε ένα μεγάλο βήμα μπροστά στους τομείς του παιχνιδιού μας όπου δεν είμαστε αρκετά καλοί αυτή τη στιγμή. Αν θέλουμε να ανεβάσουμε το παιχνίδι μας στο επόμενο επίπεδο, πρέπει να κάνουμε όχι ένα, αλλά δύο βήματα μπροστά σε αυτούς τους τομείς».