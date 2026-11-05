«Επίθεση σε πούλμαν οπαδών της ΤΣΣΚΑ Σόφιας στην Αθήνα»

Το δημοσίευμα του «topsport.bg»:

«Άγνωστοι βάνδαλοι προκάλεσαν ζημιές σε βαν οπαδών της ΤΣΣΚΑ Σόφιας από το Χάσκοβο, οι οποίοι ανήκουν στον σύνδεσμο «Executors», στην Αθήνα, ενόψει της σημερινής αναμέτρησης με τον Παναθηναϊκό για το Conference League.

Το περιστατικό σημειώθηκε αργά χθες το βράδυ, στην περιοχή του ξενοδοχείου «Crystal City», όπου διαμένουν οι υποστηρικτές των «κόκκινων».

Συγκεκριμένα, άγνωστοι έσπασαν το πλαϊνό τζάμι του οχήματος και αφαίρεσαν έγγραφα και ένα μπουφάν, όπως διευκρίνισε στο Βουλγαρικό Πρακτορείο Ειδήσεων (BTA) ο δημοσιογράφος Τίχομιρ Πέτκοφ, ο οποίος ταξίδεψε μαζί με τους οπαδούς.

Η Αστυνομία ενημερώθηκε για το περιστατικό και βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη έρευνα για τη διαλεύκανση της υπόθεσης».