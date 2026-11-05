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League Cup «Νίκος Σαμαράς»: Στις 2 Δεκεμβρίου οι ημιτελικοί

Τα παιχνίδια ΟΦΗ – Παναθηναϊκός και Ολυμπιακός – Μίλωνας, θα διεξαχθούν την συγκεκριμένη ημερομηνία και είναι νοκ άουτ. 

League Cup «Νίκος Σαμαράς»: Στις 2 Δεκεμβρίου οι ημιτελικοί
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Από την ΕΣΑΠ ανακοινώθηκε το πρόγραμμα της ημιτελικής φάσης στο League Cup «Νίκος Σαμαράς». Σύμφωνα με τον προγραμματισμό, οι αναμετρήσεις θα διεξαχθούν την Τετάρτη 2 Δεκεμβρίου και είναι νοκ άουτ, με τις νικήτριες ομάδες να προκρίνονται στον τελικό.

Τα ζευγάρια που θα διεκδικήσουν τη συμμετοχή τους στον τελικό της διοργάνωσης, είναι ΟΦΗ-Παναθηναϊκός και Ολυμπιακός-Μίλωνας.

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