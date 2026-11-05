League Cup «Νίκος Σαμαράς»: Στις 2 Δεκεμβρίου οι ημιτελικοί
Τα παιχνίδια ΟΦΗ – Παναθηναϊκός και Ολυμπιακός – Μίλωνας, θα διεξαχθούν την συγκεκριμένη ημερομηνία και είναι νοκ άουτ.
Από την ΕΣΑΠ ανακοινώθηκε το πρόγραμμα της ημιτελικής φάσης στο League Cup «Νίκος Σαμαράς». Σύμφωνα με τον προγραμματισμό, οι αναμετρήσεις θα διεξαχθούν την Τετάρτη 2 Δεκεμβρίου και είναι νοκ άουτ, με τις νικήτριες ομάδες να προκρίνονται στον τελικό.
Τα ζευγάρια που θα διεκδικήσουν τη συμμετοχή τους στον τελικό της διοργάνωσης, είναι ΟΦΗ-Παναθηναϊκός και Ολυμπιακός-Μίλωνας.
17:52 ΣΠΟΡ