League Cup «Νίκος Σαμαράς»: Στις 2 Δεκεμβρίου οι ημιτελικοί

Από την ΕΣΑΠ ανακοινώθηκε το πρόγραμμα της ημιτελικής φάσης στο League Cup «Νίκος Σαμαράς». Σύμφωνα με τον προγραμματισμό, οι αναμετρήσεις θα διεξαχθούν την Τετάρτη 2 Δεκεμβρίου και είναι νοκ άουτ, με τις νικήτριες ομάδες να προκρίνονται στον τελικό.

Τα ζευγάρια που θα διεκδικήσουν τη συμμετοχή τους στον τελικό της διοργάνωσης, είναι ΟΦΗ-Παναθηναϊκός και Ολυμπιακός-Μίλωνας.