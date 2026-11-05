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Βιτάλις: «Περήφανος που αποτελώ μέλος αυτής της ομάδας, αυτά μας είπε ο Νίκολιτς στα αποδυτήρια»

Ο Μίλαν Βιτάλις μίλησε στην ουγγρική Nemzeti για την προσπάθεια της ΑΕΚ απέναντι στη Ρεάλ Μαδρίτης, αποκαλύπτοντας παράλληλα το μήνυμα του Μάρκο Νίκολιτς προς τους ποδοσφαιριστές στα αποδυτήρια.

Βιτάλις: «Περήφανος που αποτελώ μέλος αυτής της ομάδας, αυτά μας είπε ο Νίκολιτς στα αποδυτήρια»
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Μπορεί να μην πήρε χρόνο συμμετοχής στην αναμέτρηση της ΑΕΚ με τη Ρεάλ Μαδρίτης, ωστόσο ο Μίλαν Βιτάλις έζησε από τον πάγκο κάθε στιγμή της σπουδαίας αναμέτρησης.

Ο διεθνής Ούγγρος μέσος παραχώρησε συνέντευξη στην πατρίδα του και συγκεκριμένα στη Nemzeti, μιλώντας για την προσπάθεια των «κιτρινόμαυρων» απέναντι στη «Βασίλισσα» και την εικόνα που παρουσίασε η ομάδα.

Παράλληλα, αναφέρθηκε στα όσα είπε ο Μάρκο Νίκολιτς στους ποδοσφαιριστές στα αποδυτήρια μετά το τέλος του αγώνα.

Οι δηλώσεις του Μίλαν Βιτάλις

Για το γεγονός ότι δεν αγωνίστηκε:

«Δεν προσπαθούσα να μαντέψω αν θα παίξω ή όχι. Ήμουν έτοιμος, όπως είμαι πάντα έτοιμος να αγωνιστώ. Αποδέχομαι την απόφαση του προπονητή. Αυτό που πρέπει να κάνω είναι να δουλέψω ακόμη περισσότερο και τότε θα μπορέσω να αγωνιστώ ξανά».

Για την εμφάνιση της ΑΕΚ απέναντι στη Ρεάλ Μαδρίτης:

«Το γεγονός ότι στο τέλος του αγώνα όλη η ομάδα ήταν απογοητευμένη τα λέει όλα. Ωστόσο, για να είμαι ειλικρινής, αισθάνομαι απίστευτα περήφανος που αποτελώ μέλος αυτής της ομάδας, επειδή πάλεψε τόσο πολύ και κατάφερε να δυσκολέψει τη Ρεάλ Μαδρίτης. Πρέπει να συνεχίσουμε με τον ίδιο τρόπο στο πρωτάθλημα και, φυσικά, στους επόμενους αγώνες του Champions League. Αν μπορούμε να παίζουμε έτσι, τότε όλα είναι πιθανά».

Για την ατμόσφαιρα στη Νέα Φιλαδέλφεια:

«Δεν έχω βρεθεί ποτέ στη ζωή μου μπροστά σε τέτοιο κοινό. Ήταν εκπληκτικό το πόσο θόρυβο δημιουργούσαν οι οπαδοί αρκετή ώρα πριν από τη σέντρα, ενώ και κατά τη διάρκεια του αγώνα το συναίσθημα ήταν απίστευτο».

Για όσα είπε ο Μάρκο Νίκολιτς στους ποδοσφαιριστές μετά το παιχνίδι:

«Ο Μάρκο Νίκολιτς ήταν απόλυτα ικανοποιημένος από την εμφάνισή μας. Μας παρότρυνε και εκείνος να συνεχίσουμε να αγωνιζόμαστε με τον ίδιο τρόπο».

Για το ποιο γκολ του άρεσε περισσότερο, του Μπέλιγχαμ ή του Βαλβέρδε:

«Του Κοϊτά!»

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