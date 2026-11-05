Το Νο.7 της Πορτογαλίας είναι πλέον ορφανό και άντε να βρεθεί διάδοχος

Ο Κριστιάνο Ρονάλντο πέρασε περισσότερα από 20 χρόνια προσπαθώντας να αποδείξει ότι είναι ο καλύτερος. Δεν τον ενδιέφερε να βρίσκεται απλώς ανάμεσα στους κορυφαίους. Ήθελε να είναι στην κορυφή, να σπάει ρεκόρ, να καταρρίπτει όσα θεωρούνταν ακατόρθωτα και να βρίσκει διαρκώς έναν καινούργιο λόγο για να συνεχίσει. Τώρα, όμως, ήρθε η στιγμή να παραδώσει τη φανέλα με το Νο7 και για έναν άνθρωπο που έχει μάθει να κερδίζει σχεδόν τα πάντα, ίσως αυτή να είναι μία από τις δυσκολότερες αποφάσεις της ζωής του.

Για 23 ολόκληρα χρόνια, η Εθνική Πορτογαλίας είχε έναν απόλυτο πρωταγωνιστή που έγινε συνώνυμο της φανέλας της, που έφτασε να μετρά 234 συμμετοχές και 146 γκολ, που την οδήγησε στην πρώτη μεγάλη κατάκτηση της ιστορίας της στο Euro 2016 και πανηγύρισε μαζί της δύο Nations League. Ο Κριστιάνο ήταν το πρόσωπο μιας ολόκληρης ποδοσφαιρικής γενιάς.

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Και τώρα τι;

Το Νο7 του Κριστιάνο στην Πορτογαλία δεν είναι ένας τυχαίος αριθμός, ίσως ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα ποδοσφαιρικά σύμβολα στον κόσμο. Από τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ και τη Ρεάλ Μαδρίτης μέχρι την Εθνική Πορτογαλίας, το συγκεκριμένο νούμερο έγινε κομμάτι της προσωπικής του ταυτότητας. Δεν είναι τυχαίο ότι το CR7 ξεπέρασε προ πολλού τα όρια του ποδοσφαίρου και μετατράπηκε σε ένα παγκόσμιο brand.

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Ο πρώτος που βρέθηκε να το φορά μετά την αποχώρηση του Κριστιάνο από το προπονητικό καμπ ήταν ο Ραφαέλ Λεάο, στην αναμέτρηση με τη Δανία. Ο επιθετικός της Γαλατασαράι πήρε προσωρινά το Νο7, λόγω των κανονισμών της UEFA, και δεν έκρυψε τη συγκίνησή του. «Ο Κριστιάνο είναι για μένα ένα παιδικό ίνδαλμα», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ο 27χρονος εξτρέμ έχει την ταχύτητα, την εκρηκτικότητα και την προσωπικότητα για να αποτελέσει έναν από τους μεγάλους πρωταγωνιστές της επόμενης ημέρας, ασχέτως αν δεν είναι τόσο μακρινή. Αν υπάρχει κάποιος που μπορεί να αναλάβει ένα μεγάλο κομμάτι της ηγετικής ευθύνης, αυτός είναι ο Μπρούνο Φερνάντες.

Cristiano Ronaldo και Bruno Fernandes (AP Photo/Armando Franca) AP

Ο αρχηγός της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ διαθέτει την προσωπικότητα, την εμπειρία και την αγωνιστική επιρροή για να αποτελέσει σημείο αναφοράς. Δεν είναι ο Κριστιάνο και δεν χρειάζεται να γίνει. Είναι ένας διαφορετικός ποδοσφαιριστής, με διαφορετικά χαρακτηριστικά, που μπορεί να δώσει στην Πορτογαλία τη δική του ταυτότητα.

Δίπλα του βρίσκεται ο Μπερνάρντο Σίλβα. Ένας από τους πιο έξυπνους ποδοσφαιριστές της γενιάς του, που μπορεί να μην έχει το εκρηκτικό προφίλ του Ρονάλντο, αλλά γνωρίζει όσο λίγοι πώς να ελέγχει τον ρυθμό ενός αγώνα. Η εμπειρία του από τα μεγαλύτερα ποδοσφαιρικά ραντεβού είναι πολύτιμη και η παρουσία του μπορεί να αποδειχθεί καθοριστική στη μεταβατική περίοδο.

Η Πορτογαλία, άλλωστε, δεν στερείται ποιότητας, κάθε άλλο μάλιστα. Ο Βιτίνια, ο Ζοάο Νέβες, ο Πέδρο Νέτο, ο Φρανσίσκο Κονσεϊσάο και ο ίδιος ο Λεάο αποτελούν μια ενδιαφέρουσα γενιά ποδοσφαιριστών που συνδυάζει ταλέντο, εμπειρία από κορυφαία πρωταθλήματα και τη δυνατότητα να δημιουργηθεί μια ομάδα που δεν θα εξαρτάται από έναν και μόνο άνθρωπο.

Ο επόμενος Κριστιάνο δεν υπάρχει αλλά αυτό δεν είναι κακό

Η Πορτογαλία μετά το «αντίο» του Κριστιάνο δεν χρειάζεται να αναζητήσει τον επόμενο Ρονάλντο, αλλά να βρει τον τρόπο να προχωρήσει χωρίς να προσπαθεί διαρκώς να αναπαράγει όσα έκανε εκείνος.

Ο CR7 δημιούργησε ένα πρότυπο που δύσκολα μπορεί να επαναληφθεί. Από τα ρεκόρ και τα γκολ μέχρι την αφοσίωση στη φυσική κατάσταση και την αδιανόητη διάρκεια της καριέρας του, έθεσε τον πήχη σε επίπεδα που δεν γίνεται να αποτελούν καθημερινή απαίτηση για κάθε επόμενο αστέρι της Πορτογαλίας.

Ο ίδιος μάλιστα, στο αποχαιρετιστήριο μήνυμά του, μίλησε για την ανάγκη να παραδώσει τη φανέλα στις επόμενες γενιές και αυτή είναι ίσως η πιο ουσιαστική φράση ολόκληρης της ανακοίνωσής του. Γιατί ακόμη και ένας άνθρωπος που δεν έμαθε ποτέ να συμβιβάζεται με τη δεύτερη θέση, γνωρίζει ότι καμία ποδοσφαιρική διαδρομή δεν κρατά για πάντα.

Το Νο7 θα συνεχίσει να υπάρχει στην πλάτη κάποιου Πορτογάλου ποδοσφαιριστή. Το CR7, όμως, είναι μια διαφορετική ιστορία. Και όποιος επιχειρήσει να το αντιγράψει, μάλλον θα έχει ξεκινήσει με το πιο δύσκολο έργο της καριέρας του.