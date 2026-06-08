Η Παρί Σεν Ζερμέν έβαλε τέλος στα σενάρια για Βιτίνια και Ζοάο Νέβες

Αποφασισμένη να διατηρήσει ανέπαφο τον κορμό της εμφανίζεται η Παρί Σεν Ζερμέν, βάζοντας φρένο στα μεταγραφικά σενάρια που αφορούν δύο από τα σημαντικότερα στελέχη της μεσαίας γραμμής της.

Σύμφωνα με πληροφορίες που μετέφερε ο Φαμπρίτσιο Ρομάνο, οι πρωταθλητές Ευρώπης δεν έχουν καμία πρόθεση να μπουν σε διαδικασία διαπραγματεύσεων για τους Βιτίνια και Ζοάο Νέβες, ανεξάρτητα από το ενδιαφέρον που φημολογείται ότι υπάρχει από κορυφαίους ευρωπαϊκούς συλλόγους.

Η ομάδα του Λουίς Ενρίκε προέρχεται από μία ακόμη εξαιρετική σεζόν, κατακτώντας τόσο τον τίτλο στη Ligue 1 όσο και το Champions League για δεύτερη διαδοχική χρονιά, επιβεβαιώνοντας την κυριαρχία της σε Γαλλία και Ευρώπη.

Το τελευταίο διάστημα, δημοσιεύματα συνέδεσαν τη Ρεάλ Μαδρίτης με τους δύο Πορτογάλους μέσους, οι οποίοι αποτέλεσαν βασικά γρανάζια της επιτυχημένης πορείας των Παριζιάνων. Ωστόσο, η διοίκηση της Παρί θεωρεί αμφότερους αναντικατάστατα κομμάτια του αγωνιστικού της πλάνου και δεν εξετάζει το ενδεχόμενο παραχώρησής τους.

Τόσο ο Βιτίνια όσο και ο Ζοάο Νέβες πραγματοποίησαν εντυπωσιακή χρονιά, συμβάλλοντας καθοριστικά στις επιτυχίες του συλλόγου με τις εμφανίσεις, την ποιότητα και τη σταθερότητά τους στον άξονα. Για τον λόγο αυτό, η παραμονή τους στο «Παρκ ντε Πρενς» θεωρείται αδιαπραγμάτευτη ενόψει της νέας σεζόν.

Η ανάρτηση του Ρομάνο

«Η Παρί ήταν ξεκάθαρη στα δημοσιεύματα για την Ρεάλ Μαδρίτης και τους Βιτίνια ή Ζοάο Νέβες τις τελευταίες ημέρες. Και δύο δεν είναι προς πώληση. Ακούνητοι και κλειδιά του πρότζεκτ».