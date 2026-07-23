· Μπαρτσελόνα

Στην Μπαρτσελόνα ο Μπαλτσερόφσκι

Κάτοικος Βαρκελώνης ο Πολωνός σέντερ.

Στην Μπαρτσελόνα ο Μπαλτσερόφσκι
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Η Μπαρτσελόνα ολοκλήρωσε μία σημαντική μεταγραφική κίνηση, ανακοινώνοντας την απόκτηση του Αλεξάντερ Μπαλτσερόφσκι. Ο Πολωνός σέντερ επιστρέφει στη EuroLeague, με τους Καταλανούς να επισημοποιούν τη συμφωνία.

Η μεταγραφή είχε ουσιαστικά προαναγγελθεί τις τελευταίες ημέρες, καθώς οι δύο πλευρές βρίσκονταν σε προχωρημένες διαπραγματεύσεις.

Παρότι ο Μπαλτσερόφσκι διατηρούσε συμβόλαιο με τη Μάλαγα έως το 2028, οι εμπλεκόμενες πλευρές κατάφεραν να διευθετήσουν τις τελευταίες λεπτομέρειες, ανοίγοντας τον δρόμο για τη μετακίνησή του στη Βαρκελώνη.

Ο Πολωνός διαθέτει σημαντικές παραστάσεις από το υψηλότερο επίπεδο, καθώς το 2024 ήταν μέλος του Παναθηναϊκού που κατέκτησε την EuroLeague, ενώ έναν χρόνο νωρίτερα είχε πανηγυρίσει την κατάκτηση του EuroCup με τη Γκραν Κανάρια.

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