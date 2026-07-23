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Ντιναμό Κιέβου - ΠΑΟΚ: Οι Ουκρανοί «χτύπησαν» νωρίς με Μπράζκο - Απάντησε άμεσα ο «Ντέλιας» (vids)

Η Ντιναμό Κιέβου προηγήθηκε νωρίς, αλλά ο ΠΑΟΚ είχε απάντηση.

Ντιναμό Κιέβου - ΠΑΟΚ: Οι Ουκρανοί «χτύπησαν» νωρίς με Μπράζκο - Απάντησε άμεσα ο «Ντέλιας» (vids)
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Η Ντιναμό Κιέβου πήρε προβάδισμα μόλις στο 3ο λεπτό της αναμέτρησης, αιφνιδιάζοντας τον ΠΑΟΚ με το… καλησπέρα. Η φάση ξεκίνησε από την αριστερή πλευρά, με τον Ντούμπιντσακ να κάνει το γύρισμα προς την περιοχή του «δικεφάλου».

Ο Σανταμαρία δεν κατάφερε να απομακρύνει την μπάλα, η οποία στρώθηκε στον Μπράζκο και εκείνος δεν άφησε την ευκαιρία να πάει χαμένη.

Ο μέσος της Ντιναμό εξαπέλυσε ένα πολύ δυνατό σουτ μέσα από την περιοχή, νικώντας τον τερματοφύλακα του ΠΑΟΚ και γράφοντας το 1-0 για τους Ουκρανούς, δίνοντας από πολύ νωρίς προβάδισμα στην ομάδα του.

Ο «δικέφαλος» βρήκε απάντηση 10 λεπτά αργότερα με ένα πανέμορφο γκολ για το 1-1 κόντρα στους Ουκρανούς.

Ο Μύθου έκανε το κλέψιμο ψηλά, η μπάλα κατέληξε στον Ζίβκοβιτς, ο οποίος με εκπληκτική κάθετη έβγαλε σε θέση τετ α τετ τον Κωνσταντέλια. Από εκεί ο «μάγος» του ΠΑΟΚ δεν αστόχησε και με εκπληκτικό σκάψιμο της μπάλας την έστειλε στα αντίπαλα δίχτυα.

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