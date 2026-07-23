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Παναθηναϊκός: Με Ντε Φράι και Καμαρά η πρώτη επίσημη ενδεκάδα του Νίστρουπ

Οι επιλογές του Δανού για την αναμέτρηση με την Πάκσι.

Θανάσης Μαργαρίτης

Παναθηναϊκός: Με Ντε Φράι και Καμαρά η πρώτη επίσημη ενδεκάδα του Νίστρουπ
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Ο Παναθηναϊκός αντιμετωπίζει την Πάκσι (21:00) στην Ουγγαρία για τον β' προκριματικό γύρο του Conference League, με τους «πράσινους» να κάνουν γνωστή την πρώτη επίσημη ενδεκάδα τους.

Ο Τζέικομπ Νίστρουπ μένει πιστός στο 4-2-3-1 που έχει δουλέψει εδώ και καιρό, δίνοντας φανέλα βασικού σε Ντε Φράι και Καμαρά.

Συγκεκριμένα ο Πένια θα βρεθεί κάτω από τα δοκάρια, με τους Τσάπρα, Ντε Φράι, Τουμπά και Κυριακόπουλο στην άμυνα. Καμαρά και Τσέριν θα αγωνιστούν στα χαφ, ενώ οι Ζαρουρί, Γιάγκουσιτς και Αντίνο θα πάρουν θέση πίσω από τον μοναδικό προωθημένο Ανδρέα Τετέι.

Αναλυτικά

Παναθηναϊκός (Τζέικομπ Νίστρουπ): Πένια, Τσάπρας, Ντε Φράι, Τουμπά, Κυριακόπουλος, Καμαρά, Τσέριν, Ζαρουρί, Γιάγκουσιτς, Αντίνο, Τετέι.

Στον πάγκο είναι οι: Τσάβες, Κότσαρης, Φαν Ντρόνγκελεν, Κάτρης, Λάβδας, Κοντούρης, Τσιριβέγια, Μπινιάρης, Παντελίδης, Πελίστρι, Ταμπόρδα, Ραστόντερ.

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