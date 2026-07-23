Περιστέρι: Ανανέωσε μέχρι το 2029 ο Ξανθόπουλος

Στον πάγκο του Περιστερίου για τουλάχιστον μέχρι το 2029 θα κάθεται ο Βασίλης Ξανθόπουλος, με τις δύο πλευρές να προχωρούν στην επέκταση της συνεργασίας τους, μετά την περσινή, απόλυτα επιτυχημένη σεζόν του 42χρονου στην τεχνική ηγεσία της ομάδας των Δυτικών Προαστίων.

Στην παρθενική του παρουσία σε πάγκο, ο Ξανθόπουλος οδήγησε το Περιστέρι στην 6η θέση της τελικής κατάταξης στην GBL, ενώ στο FIBA Europe Cup, η πορεία σταμάτησε στα προημιτελικά, γνωρίζοντας τον αποκλεισμό στις λεπτομέρειες από τον μετέπειτα φιναλίστ ΠΑΟΚ.

Η ανακοίνωση:

«Η ΚΑΕ Περιστέρι Betsson βρίσκεται στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσει την επέκταση της συνεργασίας της με τον προπονητή της ομάδας, Βασίλη Ξανθόπουλο, ο οποίος υπέγραψε νέο συμβόλαιο τριετούς διάρκειας.

Η συμφωνία αποτελεί έμπρακτη επιβεβαίωση της εμπιστοσύνης της διοίκησης στον Έλληνα τεχνικό, στη φιλοσοφία του και στο αγωνιστικό πλάνο που έχει ήδη αρχίσει να υλοποιείται.

Με την εργατικότητα, τη συνέπεια και την προπονητική του προσέγγιση, ο Βασίλης Ξανθόπουλος έχει θέσει τις βάσεις για τη δημιουργία μιας ομάδας με ξεκάθαρη ταυτότητα, υψηλές φιλοδοξίες και προοπτική διαρκούς εξέλιξης.

Κεντρικό πυλώνα αυτού του κοινού πλάνου αποτελεί η ανάδειξη και η ανάπτυξη νέων ταλαντούχων αθλητών, με την παροχή των ευκαιριών και του κατάλληλου περιβάλλοντος ώστε να εξελιχθούν και να αποτελέσουν σημαντικό κομμάτι του μέλλοντος του συλλόγου.

Με κοινό όραμα τη διατήρηση του Περιστερίου Betsson σε υψηλό αγωνιστικό επίπεδο και τη δημιουργία μιας ομάδας που θα διεκδικεί σημαντικές επιτυχίες τα επόμενα χρόνια, οι δύο πλευρές συνεχίζουν μαζί, με πίστη, ενθουσιασμό και ακόμη μεγαλύτερη αποφασιστικότητα, έως το καλοκαίρι του 2029.

Η οικογένεια του Περιστερίου Betsson εύχεται στον Βασίλη Ξανθόπουλο υγεία και πολλές επιτυχίες στον πάγκο της ομάδας μας!»