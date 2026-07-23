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«Προτάθηκε στον Ολυμπιακό ο Γκορέτσκα»

Για μεταγραφική υπέρβαση στην μεσαία του γραμμή κινείται ο Ολυμπιακός και σύμφωνα με δημοσίευμα του εξωτερικού, το όνομα του Λέον Γκορέτσκα της Μπάγερν Μονάχου έχει πέσει στο τραπέζι για τους «ερυθρόλευκους».

«Προτάθηκε στον Ολυμπιακό ο Γκορέτσκα»
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Σύμφωνα με πηγές του εξωτερικού, ο Ολυμπιακός δείχνει αποφασισμένος για το μεγάλο upgrade στην μεσαία του γραμμή και εξετάζουν σοβαρά την περίπτωση του Λέον Γκορέτσκα.

Οι Πειραιώτες είναι αποφασισμένοι να κάνουν την υπερβαση στη θέση «8» και το όνομα του 31χρονου Γερμανού μέσου –που αποχώρησε πρόσφατα ως ελεύθερος από την Μπάγερν Μονάχου– βρίσκεται στο προσκήνιο.

Όπως αναφέρει το σχετικό ρεπορτάζ, ο παίκτης έχει προταθεί στους «ερυθρόλευκους», με τους ιθύνοντες της ομάδας να αξιολογούν όλα τα οικονομικά και αγωνιστικά δεδομένα. Πρόκειται για μια εξαιρετικά δύσκολη περίπτωση, καθώς η χρηματιστηριακή του αξία αγγίζει τα 12 εκατομμύρια ευρώ, ενώ για την υπογραφή του ετοιμάζονται να δώσουν μάχη ομάδες όπως η Γαλατασαράι, η Γιουβέντους και η Μίλαν.

Ο Γκορέτσκα κουβαλά ένα βαρύ βιογραφικό, έχοντας καταγράψει σε μια οκταετία με τη φανέλα της Μπάγερν 325 συμμετοχές, 47 τέρματα και 45 ασίστ. Παράλληλα, αποτελεί βασικό στέλεχος της εθνικής Γερμανίας, με την οποία έχει αγωνιστεί σε 73 παιχνίδια, δίνοντας το «παρών» και στην τελική φάση του πρόσφατου Παγκοσμίου Κυπέλλου.

Οι εξελίξεις γύρω από το θέμα αναμένονται με μεγάλο ενδιαφέρον μέσα στο επόμενο διάστημα, με τον Ολυμπιακό να δίνει το πρώτο επίσημο παιχνίδι του σε κάτι λιγότερο από δύο εβδομάδες.

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