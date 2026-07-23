«Πιέζει για την υπογραφή του Ορτέγκα ο Ολυμπιακός, στο κόλπο αρκετές ομάδες»

Δυναμικά στο παιχνίδι για την απόκτηση του Στέφαν Ορτέγκα έχει μπει ο Ολυμπιακός, με τους «ερυθρόλευκους» να κινούνται για την υπογραφή του 33χρονου Γερμανού τερματοφύλακα, ο οποίος κυκλοφορεί ελεύθερος στην αγορά και αναζητά τον επόμενο σταθμό της καριέρας του.

Σύμφωνα με δημοσίευμα του Φλόριαν Πλέτενμπεργκ, ο έμπειρος γκολκίπερ ψάχνει την πιο ιδανική επιλογή για την συνέχεια, έχοντας ήδη απορρίψει προτάσεις από ομάδες όπως η Έβερτον, η Νότιγχαμ Φόρεστ και η Λεβάντε.

Οι «Πειραιώτες» έχουν ξεχωρίσει την περίπτωση του πρώην τερματοφύλακα της Νότιγχαμ Φόρεστ, βλέποντας στο πρόσωπό του τον ιδανικό αντικαταστάτη στην πιθανότητα που ο Κωνσταντής Τζολάκης αποχωρήσει. Ωστόσο, η περίπτωσή του συγκεντρώνει αρκετό ενδιαφέρον, με αρκετές ομάδες να τον παρακολουθούν στενά.

Ανάμεσα στους υποψήφιους μνηστήρες ενδέχεται να προστεθεί και η Στουτγκάρδη, η οποία αναζητά λύση μετά τον τραυματισμό του βασικού τερματοφύλακα Ντένις Ζάιμεν, με τον επαναπατρισμό στη Γερμανία να αποτελεί μια επιλογή που δεν αφήνει αδιάφορο τον Ορτέγκα.

Ο έμπειρος πορτιέρε «έχτισε» το όνομά του στο κορυφαίο επίπεδο κατά την πολυετή παρουσία του στη Μάντσεστερ Σίτι, όπου μέτρησε συνολικά 54 εμφανίσεις, κρατώντας 23 φορές ανέπαφη την εστία του.

Στο παρελθόν, έχει αποτελέσει εμβληματική φιγούρα της Αρμίνια Μπίλεφελντ με 220 συμμετοχές, ενώ έχει αγωνιστεί επίσης στο Μόναχο 1860.