Γύρισε στην ΑΕΚ μετά από 14 χρόνια ο Λεονάρντο: Επέστρεψε κι ο Ανάκογλου – Τα πόστα που αναλαμβάνουν

Η ΑΕΚ ενισχύει το ανθρώπινο δυναμικό της με δύο πρόσωπα που έχουν φορέσει στο παρελθόν τη φανέλα της ομάδας, καθώς τόσο ο Λεονάρντο όσο και ο Δημήτρης Ανάκογλου επιστρέφουν στην «Ένωση», αναλαμβάνοντας, πλέον, ρόλους εκτός αγωνιστικών χώρων.

Ο Λεονάρντο, ένας από τους πιο αγαπητούς Βραζιλιάνους που αγωνίστηκαν στα ελληνικά γήπεδα, επιστρέφει στην ΑΕΚ έπειτα από 14 χρόνια. Ο 39χρονος, που είχε αποκτηθεί από τον Λεβαδειακό το 2009, φόρεσε τη φανέλα της «Ένωσης» πριν συνεχίσει την καριέρα του στην Τζεονμπούκ της Νότιας Κορέας, ενώ ακολούθησαν σταθμοί στη Σαουδική Αραβία, την Κίνα και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα.

Ο Βραζιλιάνος είχε ξεκινήσει την ποδοσφαιρική του διαδρομή στην Ελλάδα με τον Θρασύβουλο, αποσύρθηκε από την ενεργό δράση το 2022 και επέστρεψε μόνιμα στη χώρα. Πλέον, ανοίγει ένα νέο κεφάλαιο στην καριέρα του, καθώς, όπως έγινε γνωστό από την Ακαδημία της ΑΕΚ, εντάσσεται στο τεχνικό επιτελείο της Κ17 ως συνεργάτης του προπονητή Πέτρου Κοντοβράκη.

Η ανακοίνωση της ΑΕΚ:

«Την πρώτη της προπόνηση έκανε σήμερα η ομάδα Κ17 της ΑΕΚ εν όψει της σεζόν 2026-27. Μετά την περσινή πολύ καλή πορεία και την κατάληψη της δεύτερης θέσης στο πρωτάθλημα Super League Κ17, το αντίστοιχο ηλικιακό τμήμα της ΑΕΚ συνεχίζει με νέο τεχνικό επιτελείο, με προπονητή τον Πέτρο Κοντοβράκη και συνεργάτη του τον Βραζιλιάνο πρώην ποδοσφαιριστή της ΑΕΚ Λεονάρντο. Γενικός αρχηγός της ομάδας είναι ο Χάρης Κοπιτσής. Οι προπονήσεις θα συνεχιστούν για λίγες μέρες ακόμα στις εγκαταστάσεις της Ακαδημίας της ΑΕΚ στα Σπάτα και στη συνέχεια η ομάδα θα μεταβεί στην Πορταριά του Πηλίου για το βασικό στάδιο της προετοιμασίας και για φιλικούς αγώνες, από τις 29 Ιουλίου Ιουλίου μέχρι τις 5 Αυγούστου».

Στην ομάδα γυναικών ο Ανάκογλου

Παράλληλα, η Ερασιτεχνική ΑΕΚ ανακοίνωσε και την επιστροφή του Δημήτρη Ανάκογλου, ο οποίος αναλαμβάνει καθήκοντα βοηθού προπονητή στη γυναικεία ομάδα ποδοσφαίρου.

Ο πρώην μέσος της Ένωσης, που αγωνίστηκε στην ομάδα από το 2013 έως το 2016 και υπήρξε ένας από τους αρχηγούς της, κάνει τα πρώτα του βήματα στην προπονητική, επιστρέφοντας σε έναν σύλλογο με τον οποίο έχει συνδέσει σημαντικό μέρος της ποδοσφαιρικής του πορείας.

Στις πρώτες του δηλώσεις μετά την επισημοποίηση της συνεργασίας, ο Ανάκογλου εξέφρασε τη χαρά του για την επιστροφή του στην ΑΕΚ, τονίζοντας ότι αποτελεί ιδιαίτερη τιμή να ξεκινά την προπονητική του διαδρομή φορώντας ξανά το έμβλημα της ομάδας, ενώ υπογράμμισε πως στόχος είναι η διεκδίκηση τίτλων και η παρουσία της Ένωσης στην κορυφή.

Η ανακοίνωση της Ερασιτεχνικής ΑΕΚ:

«Η ΑΕΚ βρίσκεται στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσει την έναρξη της συνεργασίας της με τον Δημήτρη Ανάκογλου, ο οποίος επιστρέφει στην ομάδα μας και αναλαμβάνει καθήκοντα βοηθού προπονητή στο τμήμα Ποδοσφαίρου Γυναικών.



Ο Δημήτρης Ανάκογλου φόρεσε τη φανέλα της ΑΕΚ από το 2013 έως το 2016, αποτελώντας έναν από τους αρχηγούς της ομάδας. Με το ήθος και την αγωνιστική του ποιότητα, άφησε το δικό του στίγμα στο ανδρικό τμήμα Ποδοσφαίρου του Συλλόγου. Στη συνέχεια, αγωνίστηκε σε αρκετές ομάδες της Α’ Εθνικής, προτού ολοκληρώσει φέτος την λαμπρή ποδοσφαιρική του καριέρα».

Ο ίδιος δήλωσε:

«Είμαι ιδιαίτερα χαρούμενος που επιστρέφω στην ομάδα με την οποία έχω ταυτιστεί ποδοσφαιρικά. Αποτελεί μεγάλη τιμή για εμένα να κάνω το πρώτο μου βήμα στην προπονητική φορώντας ξανά το έμβλημα της ΑΕΚ.

Το ποδόσφαιρο γυναικών είναι μια νέα πρόκληση για εμένα, όμως στο μυαλό μου υπάρχει μόνο ένα ποδόσφαιρο. Οι αξίες, η δουλειά, η προσπάθεια και η δίψα για εξέλιξη είναι ίδιες, ανεξάρτητα από το ποιος βρίσκεται μέσα στο γήπεδο. Γνωρίζω πολύ καλά τι σημαίνει ΑΕΚ.

Είναι ένας σύλλογος που οφείλει να πρωταγωνιστεί, να διεκδικεί τίτλους και να βρίσκεται στην κορυφή σε όλα τα επίπεδα. Αυτός είναι και ο στόχος μας για τη νέα αγωνιστική περίοδο και θα δουλέψουμε καθημερινά, με αφοσίωση και συνέπεια για να τον πετύχουμε. Θέλω να ευχαριστήσω τη Διοίκηση για την εμπιστοσύνη και ανυπομονώ να ξεκινήσουμε τη δουλειά».