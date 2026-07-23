Χαλ: Ο Ατζούν «φωτογράφισε» τη μεταγραφή του Τζολάκη (pic)

Νέα δεδομένα προκύπτουν στην υπόθεση του Κωνσταντή Τζολάκη, καθώς ο ιδιοκτήτης της Χαλ, Ατζούν Ιλιτσαλί, προχώρησε σε δημόσια τοποθέτηση που δείχνει ότι η μεταγραφή του Έλληνα τερματοφύλακα βρίσκεται πλέον στην τελική ευθεία.

Ο Τούρκος επιχειρηματίας αποφάσισε να απαντήσει στα σενάρια που κυκλοφόρησαν τις τελευταίες ημέρες σχετικά με τον μεταγραφικό σχεδιασμό της αγγλικής ομάδας, δημοσιεύοντας μια ανάρτηση στον προσωπικό του λογαριασμό στο «Χ». Μέσα από αυτή εξέφρασε τη δυσαρέσκειά του για τις ανακριβείς πληροφορίες που διακινούνται, επιλέγοντας παράλληλα να δώσει τη δική του εικόνα για την πρόοδο των διαπραγματεύσεων.

Με έναν πρωτότυπο τρόπο παρουσίασε την κατάσταση κάθε μεταγραφικής υπόθεσης, χρησιμοποιώντας σημαίες χωρών και ποσοστά ολοκλήρωσης. Εκείνο που ξεχώρισε ήταν η ελληνική σημαία, δίπλα στην οποία εμφανιζόταν ποσοστό προόδου 90%, το οποίο, όπως διευκρίνισε στη συνέχεια, αγγίζει ακόμη και το 95%.

Παρότι ο Ιλιτσαλί δεν κατονόμασε τον ποδοσφαιριστή, όλα δείχνουν πως η αναφορά αφορά τον Κωνσταντή Τζολάκη. Η συγκεκριμένη τοποθέτηση ενισχύει τις πληροφορίες που θέλουν τη Χαλ να βρίσκεται πολύ κοντά σε συμφωνία με τον Ολυμπιακό για την απόκτηση του 23χρονου διεθνούς τερματοφύλακα.

Οι επόμενες ημέρες αναμένονται καθοριστικές, καθώς, εφόσον ολοκληρωθούν και οι τελευταίες λεπτομέρειες στις επαφές των δύο συλλόγων, η μεταγραφή του Τζολάκη αναμένεται να πάρει επίσημη μορφή.

Η ανάρτηση του Ατζούν

«Διαβάζουμε δεκάδες ψευδείς φήμες για μεταγραφές σε πολλά μέρη. Είμαστε ενοχλημένοι από τους ισχυρισμούς ότι έχουμε λάβει αρνητικές απαντήσεις σε προτάσεις όπως και από τη χρήση του ονόματος του συλλόγου μας για να τραβήξουν την προσοχή. Εργαζόμαστε εντατικά εδώ και δύο μήνες.

Πιστεύω ότι θα χτίσουμε μια ομάδα για την οποία θα είμαστε όλοι περήφανοι. Για να αποτρέψουμε ψευδείς εικασίες και να σας δώσω περισσότερες πληροφορίες, σας αφήνω με την τελευταία μας μεταγραφική κατάσταση, η οποία περιλαμβάνει ορισμένες ενδείξεις».