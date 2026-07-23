Στο στόχαστρο του Παναθηναϊκού ο Κάνγκουα

Η αναζήτηση του κεντρικού χαφ που θα κάνει τη διαφορά στον Παναθηναϊκό συνεχίζεται με τους ανθρώπους της ομάδας να φαίνεται να εγκαταλείπουν την υπόθεση του Ματίας Γένσεν η οποία είχε πολλά προβλήματα.

Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες οι «πράσινοι» έχουν αρχίσει να εξετάζουν εναλλακτικές περιπτώσεις και αυτή τη στιγμή στο προσκήνιο έχει «πέσει» το όνομα του Κινγκς Κάνγκουα για τον οποίο ενδιαφέρθηκε και η ΑΕΚ.

Ο 27χρονος μέσος από την Ζάμπια ανήκει στην Χάποελ Μπερ Σεβά και δεσμεύεται με συμβόλαιο έως το 2028, με την χρηματιστηριακή του αξία να ανέρχεται στα 3.8 εκατ. ευρώ. Οι απολαβές του πάντως είναι χαμηλές και έτσι ο Παναθηναϊκός δεδομένα μπορεί να τον δελεάσει, με τα οικονομικά δεδομένα της υπόθεσης αυτής να μην είναι καθόλου απαγορευτικά.

Αξίζει να αναφερθεί ότι ο Κάνγκουα αγωνίστηκε προχτές (21/7) στο ματς της Χάποελ απέναντι στην Βίκινγκουρ Ρέικιαβικ για τον 2ο προκριματικό γύρο του Champions League, μένοντας στο γήπεδο για 71 λεπτά και πετυχαίνοντας το μοναδικό γκολ της ομάδας του (ηττήθηκε με 2-1).