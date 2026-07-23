Ανακοίνωσε Παγιόλα η Παρτιζάν

Ο Αλεσάντρο Παγιόλα γυρίζει σελίδα στην καριέρα του, αφήνοντας πίσω του τη Μπολόνια και πλέον γίνεται κάτοικος... Βελιγραδίου.

Ο έμπειρος playmaker ανακοινώθηκε με κάθε επισημότητα από την Παρτιζάν όπου και θα συνεχίσει την καριέρα του.

Ο Ιταλός άσος τη φετινή σεζόν στην Euroleague με τη Βίρτους Μπολόνια μέτρησε 4 πόντους και 4,2 ριμπάουντ, χάνοντας το φινάλε της περιόδου με πρόβλημα στον μηνίσκο.

Σύμφωνα με τα δημοσιεύματα των τελευταίων ημερών ο παίκτης ήταν πολύ κοντά στο να συνεχίσει την καριέρα του στον Ερυθρό Αστέρα, αλλά τελικά η ομάδα της Παρτιζάν ήταν εκείνη που πήρε την υπογραφή του.