Ώρα Κλοπ στη Γερμανία

Η στιγμή που περιμένουν όλοι οι φίλοι της Εθνικής Γερμανίας έφτασε. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του Sky Sport αύριο το μεσημέρι, αναμένεται να παρουσιαστεί από την Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία της Γερμανίας ο Γιούργκεν Κλοπ.

Ο πρώην προπονητής της Λίβερπουλ τα έχει βρει σε όλα με τους Γερμανούς και θα αναλάβει την τεχνική ηγεσία, υπογράφοντας συμβόλαιο μέχρι το 2030.

Μάλιστα, αξίζει να σημειωθεί πως από τις πρώτες του υποχρεώσεις θα είναι κόντρα στην Εθνική μας ομάδα, μιας και Γερμανία και Ελλάδα βρίσκονται στον ίδιο όμιλό του Nations League.

Το πρώτο ραντεβού των δύο ομάδων είναι προγραμματισμένο για την Κυριακή 27 Σεπτεμβρίου στις 21:45 στη Γερμανία, ενώ λίγες ημέρες αργότερα η Ελλάδα θα υποδεχθεί τη Γερμανία στην έδρα της, την Κυριακή 4 Οκτωβρίου, την ίδια ώρα.