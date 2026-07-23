Στο «T-Center» η Εθνική ομάδα

Στο υπερσύγχρονο Telekom Center Athens θα δώσει η Εθνική μας ομάδα το πολύ κρίσιμο παιχνίδι με την Ισπανία για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου.

Στο «T-Center» η Εθνική ομάδα
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Μετά από τα δύο αναπάντεχα αποτελέσματα απέναντι στην Ρουμανία και την Πορτογαλία η Εθνική μας ομάδα είναι με την… πλάτη στον τοίχο και στο επόμενο «παράθυρο» των προκριματικών θέλει νίκες και μόνο… νίκες για να μπορέσει να παραμείνει «ζωντανή».

Το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα αντιμετωπίζει αρχικά την Ουκρανία στη Ρίγα στις 28 του μήνα και στη συνέχεια στις 31 να υποδέχεται την Ισπανία.

Μάλιστα, όπως έγινε γνωστό από τη FIBA, ο πολύ κρίσιμος αγώνας με την Ισπανία θα διεξαχθεί στο υπερσύγχρονο «Telekom Center Athens».

Υπενθυμίζουμε πως η ομάδα του Τσους Ματέο έχει ρεκόρ 5-1, ενώ η αντίστοιχη του Βασίλη Σπανούλη 3-3 μετά τις ήττες-σοκ από τις Ρουμανία και Πορτογαλία.

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