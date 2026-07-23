ΕΠΙΣΗΜΟ: Στην Άρσεναλ ο Χρήστος Τζόλης!

Ο Χρήστος Τζόλης είναι πλέον και επίσημα ποδοσφαιριστής της Άρσεναλ, με τους πρωταθλητές Αγγλίας να ανακοινώνουν την ολοκλήρωση μίας από τις μεγαλύτερες μεταγραφές του φετινού καλοκαιριού.

Ο 24χρονος διεθνής εξτρέμ αποχωρεί από την Κλαμπ Μπριζ για λογαριασμό των «κανονιέρηδων», με το ποσό της μεταγραφής να ανέρχεται στα 40 εκατομμύρια ευρώ, αποτελώντας την ακριβότερη μετακίνηση Έλληνα ποδοσφαιριστή.

Η Άρσεναλ επισημοποίησε την Πέμπτη (23/07) την απόκτηση του Τζόλη, ο οποίος υπέγραψε πενταετές συμβόλαιο συνεργασίας με την ομάδα του Μικέλ Αρτέτα, επιστρέφοντας στην Premier League.

Η 23η Ιουλίου 2026 αποτελεί μέχρι στιγμής τη σημαντικότερη ημέρα της καριέρας του Έλληνα άσου, καθώς κάνει το μεγάλο βήμα φορώντας τη φανέλα των πρωταθλητών Αγγλίας κι ανοίγει ένα νέο κεφάλαιο στην ποδοσφαιρική του διαδρομή.

Παράλληλα, η Άρσεναλ γνωστοποίησε ότι ο Τζόλης θα αγωνίζεται με το νούμερο 17, ενώ έχει ήδη ενσωματωθεί στις προπονήσεις της νέας του ομάδας, ξεκινώντας την προετοιμασία ενόψει της νέας αγωνιστικής περιόδου.

Η ανακοίνωση της Άρσεναλ

«Είμαστε στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσουμε την απόκτηση του Χρήστου Τζόλη με συμβόλαιο μακράς διάρκειας.

Ο 24χρονος επιθετικός έρχεται στην ομάδα μας από την Κλαμπ Μπριζ, με τη φανέλα της οποίας κατέγραψε 108 συμμετοχές σε όλες τις διοργανώσεις, σημειώνοντας 43 γκολ και μοιράζοντας 45 ασίστ.

Τα λόγια του τεχνικού διευθυντή, Αντρέα Μπέρτα: «Ο Χρήστος είναι ένας εξαιρετικά ευέλικτος επιθετικός παίκτης, ο οποίος αγωνίζεται κατά κύριο λόγο στα αριστερά, αλλά νιώθει άνετα σε οποιαδήποτε θέση της επιθετικής γραμμής. Διαθέτει εξαιρετική ικανότητα εκτέλεσης και με τα δύο πόδια, αποδίδει εξαιρετικά σε κλειστούς χώρους και διαθέτει απίστευτη τεχνική κατάρτιση».

Ο Χρήστος έχει σημειώσει εντυπωσιακά νούμερα σε γκολ και ασίστ τις τελευταίες τρεις σεζόν και είναι ένας παίκτης που θα ανεβάσει το τεχνικό επίπεδο της ομάδας μας, προσφέροντας παράλληλα θετική ενέργεια, ενθουσιασμό και ισχυρή νοοτροπία.

Είμαστε βέβαιοι ότι ο Χρήστος θα προσφέρει σημαντική βοήθεια στον σύλλογό μας και ελπίζουμε ότι οι φίλαθλοί μας θα απολαύσουν το παιχνίδι του με τη φανέλα της Άρσεναλ.

Ανυπομονούμε να ζήσουμε μαζί αυτό το συναρπαστικό νέο κεφάλαιο».