Πόσο "εθιστικό" ήταν το βίντεο της ανακοίνωσης του Χρήστου Τζόλη από την Άρσεναλ

Σε κάθε μεταγραφή δύο είναι οι στιγμές που μένουν. Η πρώτη όταν πέφτουν οι υπογραφές, η δεύτερη κατά την ανακοίνωση, και στην περίπτωση του Χρήστου Τζόλη, η νέα του ομάδα, η Άρσεναλ φρόντισε να την κάνει πραγματικά αξέχαστη.

Οι «κανονιέρηδες» παρουσίασαν τον Έλληνα μεσοεπιθετικό με ένα video υψηλής αισθητικής, ιδιαίτερο concept και μια εκτέλεση που περισσότερο παρέπεμπε σε trailer μεγάλης ταινίας, παρά σε μια κλασική ανακοίνωση μεταγραφής. Από εκείνα τα videos που βλέπεις μέχρι το τέλος, ακόμη κι αν δεν είσαι φίλος της ομάδας.

https://www.instagram.com/p/DbIrhXgAnGK/

Και κάπου εκεί κρύβεται όλη η ουσία

Τέτοιου είδους παραγωγές δεν γίνονται μόνο για τα likes στα social media, αλλά είναι ο τρόπος ενός κορυφαίου συλλόγου να παρουσιάσει ένα νέο μέλος της οικογένειάς του και, ταυτόχρονα, να δείξει πόσο πολλά περιμένει από αυτόν.

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Η Άρσεναλ απέκτησε τον ποδοσφαιριστή που ο Μικέλ Αρτέτα θεωρεί ότι μπορεί να δώσει νέα στοιχεία στην επιθετική λειτουργία της ομάδας του, και ειδικά όταν μια πρωταθλήτρια Αγγλίας βγάζει από τα ταμεία της περίπου 40 εκατομμύρια ευρώ για έναν παίκτη της Κλαμπ Μπριζ, το μήνυμα είναι ξεκάθαρο.

Δεν πρόκειται για μεταγραφή συμπλήρωσης του ρόστερ. Ο Τζόλης έρχεται στο «Emirates» μετά από μια ονειρική χρονιά στο Βέλγιο, όπου μέτρησε 22 γκολ και 29 ασίστ σε 52 συμμετοχές, αποδεικνύοντας ότι έχει αφήσει οριστικά πίσω του την ταμπέλα του ταλαντούχου. Πλέον είναι ένας ποδοσφαιριστής έτοιμος να δοκιμαστεί στο κορυφαίο επίπεδο.

Το video της ανακοίνωσης είχε όλα όσα χαρακτηρίζουν το σύγχρονο ποδόσφαιρο: κινηματογραφική εικόνα, έξυπνη αφήγηση, δυνατές λήψεις και μια αίσθηση ότι ο πρωταγωνιστής του δεν είναι απλώς άλλη μία μεταγραφή, αλλά ένας παίκτης πάνω στον οποίο σκοπεύει να επενδύσει επικοινωνιακά και αγωνιστικά.

https://www.instagram.com/p/DbIpD45gTa0/

Γιατί αυτό κάνουν σήμερα οι μεγάλοι σύλλογοι. Δεν αγοράζουν μόνο ποδοσφαιριστές. Χτίζουν πρόσωπα. Δημιουργούν ιστορίες. Επενδύουν σε προσωπικότητες που θα αποτελέσουν μέρος της ταυτότητάς τους μέσα και έξω από το γήπεδο.

Και αν κάποιος αναρωτιέται πόσο πιστεύει η Άρσεναλ στον Χρήστο Τζόλη, ίσως δεν χρειάζεται να κοιτάξει ούτε το ποσό της μεταγραφής ούτε τη διάρκεια του συμβολαίου. Αρκεί να δει το video της ανακοίνωσης.

https://www.instagram.com/reel/DbInCFuuzMD/

Έτσι, λοιπόν, μετά τους Στάθη Ταυλαρίδη, Ντίνο Μαυροπάνο και Σωκράτη Παπασταθόπουλο, οι «κανονιέρηδες» καλωσόρισαν έναν ακόμα συμπατριώτη μας, τον κορυφαίο Έλληνα παίκτη τη δεδομένη στιγμή, και δεν του είπαν απλώς «καλώς ήρθες». Του έδωσαν, από το πρώτο κιόλας λεπτό, τον ρόλο ενός ποδοσφαιριστή από τον οποίο περιμένουν να γράψει το δικό του κεφάλαιο στο βόρειο Λονδίνο.

Και εμείς το ίδιο. Καλή επιτυχία Χρηστάρα.