Τζόλης: «Απίστευτο αυτό που ζω, θέλω χρόνο να το συνειδητοποιήσω»

Ο Χρήστος Τζόλης ανακοινώθηκε με κάθε επισημότητα από την Άρσεναλ και στις πρώτες του δηλώσεις δεν έκρυψε την χαρά του και τον ενθουσιασμό του για το μεγάλο βήμα της καριέρας του τονίζοντας ότι χρειάζεται χρόνο για να συνειδητοποιήσει το τι ακριβώς έχει συμβεί.

Αναλυτικά όσα δήλωσε:

«Νομίζω χρειάζομαι λίγο χρόνο για να το συνειδητοποιήσω. Είναι απόλυτα απίστευτο να υπογράφω με μια τόσο μεγάλη ομάδα, τους πρωταθλητές Αγγλίας. Είμαι πολύ υπερήφανος να είμαι μέρος της ομάδας για την νέα σεζόν.

Όταν ο ατζέντης μου είπε ότι ίσως υπάρχει μια πιθανότητα, ήμουν ήδη ενθουσιασμένος. Έπειτα γινόταν όλο και πιο σοβαρό και τώρα είμαι εδώ. Είχα μια ωραία συζήτηση με τον Αρτέτα. Κράτησε περίπου μία ώρα. Μιλήσαμε για τα πάντα, για την ομάδα, για μένα, τα πλάνα του. Ήταν μόνο θετικά θέματα.

Είμαι ευθύς παίκτης, πηγαίνω για γκολ ή ασίστ. Αυτή είναι η αποψή μου ως επιθετικός και ως εξτρέμ. Είμαι πάντα πεινασμένος να σκοράρω ή να μοιράσω την τελική πάσα σε έναν από τους συμπαίκτες μου. Και μπορώ να πω πως δουλεύω σκληρά για την ομάδα, ακόμα και στο αμυντικό κομμάτι.

Μπορώ να πω πως πάνω κάτω γνωρίζω το επίπεδο της Premier League. Ξέρω ότι είναι το καλύτερο πρωτάθλημα στον κόσμο. Φυσικά είναι διαφορετικό το να παίζεις στην Νόρτις με την Άρσεναλ. Είμαστε πιο επιθετική από τις άλλες ομάδες. Λόγω του υψηλού επιπέδου του πρωταθλήματος, πιστεύω ότι κάθε παιχνίδι είναι σαν Champions League.

Αγαπώ να βλέπω ποδόσφαιρο και ξέρω τα πάντα για την Premier League και την Άρσεναλ. Είδα πολλά παιχνίδια φέτος και ειδικά όταν παίξαμε εναντίον με την Κλαμπ Μπριζ. Χάσαμε 3-0 τότε στην έδρα μας και ήταν η πιο δύσκολη ομάδα να επιτεθούμε. Παίξαμε και με άλλες ομάδες, όμως κόντρα στην Άρσεναλ είχαμε την μεγαλύτερη δυσκολία να δημιουργήσουμε ευκαιρίες. Είχαμε κάποιες, αλλά όχι μεγάλες. Ήταν και πολύ αποτελεσματικοί καθώς σκόραραν τρία υπέροχα τέρματα και μας κέρδισαν δίκαια.

Το καλύτερο κομμάτι το να είσαι μέλος μίας τόσο μεγάλης ομάδας είναι η ποιότητα του ρόστερ. Σίγουρα, είναι μία πολύ ανταγωνιστική ομάδα και το ίδιο να είσαι μέλος της, αλλά αν το σκεφτείς πρέπει να το διασκεδάσεις.

Θα πρέπει να δουλεύεις σκληρά σε κάθε προπόνηση και έπειτα να το δείξεις στο γήπεδο. Είμαι έτοιμος για αυτό, να δω τους συμπαίκτες μου, να γνωρίσω τους πάντες στην ομάδα και να παίξουμε μαζί. Είναι ένα εξαιρετικό συναίσθημα και ανυπομονώ να παίξω το πρώτο μου παιχνίδι.

Είναι ακραίο το γεγονός πως έκανα το ντεμπούτο μου στην Premier League στο Emirates. Έλεγα την επόμενη μέρα στην οικογένεια μου ότι ήταν μια υπέροχη εμπειρία. Ερωτεύτηκα το γήπεδο. Έλεγα ότι είναι ένα από τα καλύτερα στην Ευρώπη που έχω παίξει. Στο τέλος χάσαμε 1-0, αλλά μου άρεσε το πρώτο μου παιχνίδι και πάντα θα το θυμάμαι ότι ήταν εδώ.

Είχα ένα καλό καλοκαίρι. Είχα 27 μέρες διακοπών, στις οποίες δούλευα καθώς άκουγα τις φήμες και ήθελα να είμαι έτοιμος. Ήθελα να είμαι σε καλή κατάσταση. Δούλεψα σκληρά όλο το καλοκαίρι. Έπειτα, έκανα την προετοιμασία μου με την Κλαμπ Μπριζ για δύο εβδομάδες, όποτε είμαι έτοιμος να ξεκινήσω και εδώ.

Ο στόχος μου είναι να κερδίσουμε τίτλους φυσικά. Νομίζω πως όλοι έχουν τον ίδιο στόχο εδώ, όσο περισσότερους μπορούμε. Και έπειτα να έχω όσο το δυνατόν περισσότερο χρόνο συμμετοχή και έπειτα η ξεκούραση θα έρθει. Είμαι σίγουρος για αυτό. Οπότε, για μένα το πιο σημαντικό αυτήν την στιγμή είναι να δέσω με την υπόλοιπη ομάδα και έχω καλό προαίσθημα.

Είμαι πολύ υπερήφανος που είμαι μέλος αυτής της καταπληκτικής ομάδας. Ανυπομονώ να σας δω όλους στο γήπεδο και να βάλω το πρώτο μου γκολ στο Emirates».