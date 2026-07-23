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Παναθηναϊκός και Κάνγκουα: Από τον Μάιο επαφές για τον παίκτη – Σε ποιο επίπεδο οι διαπραγματεύσεις

Η περίπτωση του Κινγκς Κάνγκουα δεδομένα απασχολεί έντονα το «τριφύλλι» με τις τελικές εξελίξεις να αναμένονται μετά το παιχνίδι με την Πάκσι. 

Παναθηναϊκός και Κάνγκουα: Από τον Μάιο επαφές για τον παίκτη – Σε ποιο επίπεδο οι διαπραγματεύσεις
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Το όνομα του Κινγκς Κάνγκουα, φάνηκε να μπαίνει στη… ζωή του ελληνικού ποδοσφαίρου, λόγω της ΑΕΚ. Πλέον, ο Παναθηναϊκός είναι κι αυτός διεκδικητής του μέσου από τη Ζάμπια. Με την ιστορία των δύο πλευρών, έστω και αθόρυβα, να μην είναι τωρινή.

Οι «πράσινοι» έχουν στα… ραντάρ τους τον παίκτη της Χάποελ Μπερ Σεβά, από την περασμένη άνοιξη. Όταν ακόμη προπονητής ήταν ο Ράφα Μπενίτεθ. Μάλιστα, τον Μάιο υπήρξε επαφή και ουσιαστικά το deal είχε επιτευχθεί.

Τότε προέκυψε η αλλαγή στην τεχνική ηγεσία του «τριφυλλιού». Μέχρι να οριστικοποιηθεί η συμφωνία με τον Τζέικομπ Νίστρουπ, το θέμα «πάγωσε». Ο Δανός τσέκαρε την περίπτωσή του εκ νέου, την ίδια ώρα που ο Παναθηναϊκός συνέχιζε να είναι σε επαφή με την ομάδα του Ισραήλ.

Το «μπάσιμο» της ΑΕΚ στην υπόθεση, ανέβασε αρκετά την τιμή του Αφρικανού χαφ. Με τον Παναθηναϊκό να διατηρεί ένα πλεονέκτημα: Δεν είχε πρόβλημα να αγωνιστεί ο Κάνγκουα στα προκριματικά του Champions League. Κάτι που έγινε και σημαίνει πως δεν έχει δικαίωμα να αγωνιστεί σε προκριματικά ευρωπαϊκής διοργάνωσης με άλλη ομάδα, παρά μόνο στη League Phase.

Οι εξελίξεις αναμένεται να είναι άμεσες. Μετά το ματς με την Πάκσι θα προχωρήσουν οι επαφές, για να φανεί αν ο Κάνγκουα θα φορέσει τα «πράσινα» ή όχι.

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