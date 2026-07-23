ΠΑΜΕ ΣΤΟΙΧΗΜΑ: Περισσότερα από 22 εκατομμύρια ευρώ σε κέρδη μοίρασε την προηγούμενη εβδομάδα

Ο μεγάλος νικητής της εβδομάδας, σε κατάστημα της Allwyn στη Θεσσαλονίκη, επέλεξε το στοίχημα «Ακριβές Σκορ» σε δύο αγώνες από το Παγκόσμιο Κύπελλο και κέρδισε 14.700,00€ ευρώ.

Στο Πάμε Στοίχημα-Ιπποδρομίες, την Πέμπτη 16 Ιουλίου, στο ΣΚΟΡ 4 της 4ης ιπποδρομίας από το Turffontein, ένας νικητής κέρδισε 1.741 ευρώ.