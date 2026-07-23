ΠΑΜΕ ΣΤΟΙΧΗΜΑ: Περισσότερα από 22 εκατομμύρια ευρώ σε κέρδη μοίρασε την προηγούμενη εβδομάδα

Μεγάλα κέρδη σε χιλιάδες νικητές μοιράζει κάθε μέρα το Πάμε Στοίχημα της Allwyn. Την τελευταία εβδομάδα, από τις 14 έως τις 20 Ιουλίου του 2026, τα κέρδη ξεπέρασαν τα 22 εκατομμύρια ευρώ.

ΠΑΜΕ ΣΤΟΙΧΗΜΑ: Περισσότερα από 22 εκατομμύρια ευρώ σε κέρδη μοίρασε την προηγούμενη εβδομάδα
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Ο μεγάλος νικητής της εβδομάδας, σε κατάστημα της Allwyn στη Θεσσαλονίκη, επέλεξε το στοίχημα «Ακριβές Σκορ» σε δύο αγώνες από το Παγκόσμιο Κύπελλο και κέρδισε 14.700,00€ ευρώ.

Στο Πάμε Στοίχημα-Ιπποδρομίες, την Πέμπτη 16 Ιουλίου, στο ΣΚΟΡ 4 της 4ης ιπποδρομίας από το Turffontein, ένας νικητής κέρδισε 1.741 ευρώ.

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