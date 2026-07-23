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Στη Θεσσαλονίκη για τον Άρη ο Τολιόπουλος

Ο Βασίλης Τολιόπουλος έφτασε στη Θεσσαλονίκη, προκειμένου να ολοκληρώσει τη μετακίνησή του στον Άρη.

Στη Θεσσαλονίκη για τον Άρη ο Τολιόπουλος
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Ο Βασίλης Τολιόπουλος βρίσκεται πλέον στη Θεσσαλονίκη, προκειμένου να ολοκληρώσει και τυπικά τη μεταγραφή του στον Άρη.

Ο διεθνής γκαρντ έφτασε το απόγευμα της Πέμπτης στο αεροδρόμιο «Μακεδονία», όπου τον υποδέχθηκαν στελέχη της ομάδας, σηματοδοτώντας την έναρξη των τελευταίων διαδικασιών πριν από την επισημοποίηση της συμφωνίας.

Ο 30χρονος άσος αναμένεται να περάσει από τις απαραίτητες ιατρικές και εργομετρικές εξετάσεις, οι οποίες αποτελούν το τελευταίο βήμα πριν ολοκληρωθεί η μετακίνησή του από τον Παναθηναϊκό στον Άρη.

Οι δύο πλευρές έχουν ήδη καταλήξει σε πλήρη συμφωνία και ο έμπειρος γκαρντ θα υπογράψει για τέσσερα χρόνια με τους Θεσσαλονικείς.

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