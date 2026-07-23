Στη Θεσσαλονίκη για τον Άρη ο Τολιόπουλος
Ο Βασίλης Τολιόπουλος έφτασε στη Θεσσαλονίκη, προκειμένου να ολοκληρώσει τη μετακίνησή του στον Άρη.
Ο Βασίλης Τολιόπουλος βρίσκεται πλέον στη Θεσσαλονίκη, προκειμένου να ολοκληρώσει και τυπικά τη μεταγραφή του στον Άρη.
Ο διεθνής γκαρντ έφτασε το απόγευμα της Πέμπτης στο αεροδρόμιο «Μακεδονία», όπου τον υποδέχθηκαν στελέχη της ομάδας, σηματοδοτώντας την έναρξη των τελευταίων διαδικασιών πριν από την επισημοποίηση της συμφωνίας.
Ο 30χρονος άσος αναμένεται να περάσει από τις απαραίτητες ιατρικές και εργομετρικές εξετάσεις, οι οποίες αποτελούν το τελευταίο βήμα πριν ολοκληρωθεί η μετακίνησή του από τον Παναθηναϊκό στον Άρη.
Οι δύο πλευρές έχουν ήδη καταλήξει σε πλήρη συμφωνία και ο έμπειρος γκαρντ θα υπογράψει για τέσσερα χρόνια με τους Θεσσαλονικείς.