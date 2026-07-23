Η ανάρτηση του ΠΑΟΚ για την μεταγραφή του Τζόλη στην Άρσεναλ

Επίσημη μορφή έχει πάρει εδώ και μερικές ώρες το πιο ιστορικό deal στην ιστορία του ελληνικού ποδοσφαίρου. Ο Χρήστος Τζόλης είναι και με τη βούλα παίκτης της Άρσεναλ, με τους «κανονιέρηδες» να βγάζουν ένα ποσό κοντά στα 40 εκατομμύρια ευρώ από τα ταμεία τους προκειμένου να τον κάνουν δικό τους από την Κλαμπ Μπριζ.

Ο 24χρονος μεσοεπιθετικός υπέγραψε συμβόλαιο μέχρι το 2031 με τους Πρωταθλητές Αγγλίας, με την συμφωνία να σηματοδοτεί την ακριβότερη μεταγραφή στην ιστορία για Έλληνα ποδοσφαιριστή.

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Ο Τζόλης αποτελεί προϊόν των ακαδημιών του ΠΑΟΚ, με τον «Δικέφαλο του βορρά», μέσω δημοσίευσης στα social media να εκφράζει την περηφάνεια του για την μεγάλη μεταγραφή.

«Πάντα περήφανοι για τα παιδιά μας - Συνέχισε να πετάς ψηλά Χρήστο», ανέφερε χαρακτηριστικά η ανάρτηση των «ασπρόμαυρων».

Συνολικά με τη φανέλα του ΠΑΟΚ, ο Τζόλης κατέγραψε 57 συμμετοχές με απολογισμό 17 γκολ και 10 ασίστ, πριν πάρει μεταγραφή το 2021 στη Νόριτς αντί 12 εκατομμυρίων.