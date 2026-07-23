«Κλείνει στην Εφές ο Μάλκολμ»

Μία... ανάσα από την απόκτηση του Κόλιν Μάλκολμ από τη Χάποελ Τελ Αβίβ βρίσκεται η Αναντολού Εφές, σύμφωνα με τουρκικά δημοσιεύματα.

Συγκεκριμένα, η τουρκική ομάδα θα κληθεί να καταθέσει το προβλεπόμενο buy-out στους Ισραηλινούς προκειμένου να κάνει δικό της τον 29χρονο Αμερικανό φόργουορντ.

Την περσινή σεζόν, ο Μάλκολμ είχε κατά μεσό όρο 7,2 πόντους, 3,1 ριμπάουντ και 1,1 ασίστ ανά αγώνα στην EuroLeague, προσφέροντας πολύτιμες βοήθειες στην ομάδα του Δημήτρη Ιτούδη.