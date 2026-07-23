· Πανσερραϊκός

Συνεχίζει στον Πανσερραϊκό ο Τιναλίνι

Την επέκταση της συνεργασίας της με τον Φρανσίσκο Τιναλίνι ανακοίνωσε η ΠΑΕ Πανσερραϊκός.

Συνεχίζει στον Πανσερραϊκό ο Τιναλίνι
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Κάτοικος Σερρών για ακόμη μια χρονιά θα παραμείνει ο τερματοφύλακας Φρανσίσκο Τιναλίνι, με τον Πανσερραϊκό να ανακοινώνει την ανανέωση της συνεργασίας του με τον Ουρουγουανό.

Την περσινή σεζόν, ο 27χρονος πραγματοποίησε συνολικά 30 συμμετοχές σε όλες τις διοργανώσεις, κρατώντας σε πέντε περιπτώσεις ανέπαφη την εστία του. Πλέον, ο Τιναλίνι δηλώνει παρών, στην προσπάθεια που κάνουν τα «λιοντάρια» για την επάνοδό τους στην Super League.

Η ανακοίνωση:

«Η ΠΑΕ Πανσερραϊκός ανακοινώνει την ανανέωση της συνεργασίας με τον ποδοσφαιριστή Francisco Tinaglini, ο οποίος θα συνεχίσει να φοράει την φανέλα με το λιοντάρι στο στήθος και να υπερασπίζεται την εστία μας, στον δρόμο για την επιστροφή στην Super League.

Ο Cisco είναι γεννημένος στις 09/11/1998 και έχει ύψος 1.90. Αποκτήθηκε πέρυσι από την Μοντεβιδέο Σίτι και κατάφερε να ξεχωρίσει έχοντας 30 συμμετοχές, 5 clean sheet, ενώ αναδείχθηκε ο τερματοφύλακας με τις περισσότερες επεμβάσεις στην Super League.

Έχει αγωνιστεί στο παρελθόν στην River Plate Montevideo, στην Club Oriental, στην CA Athenas και για μικρό χρονικό διάστημα στην Αργεντινή με την Atletico San Martin.

Ήταν βασικό στέλεχος σε όλες τις μικρές Εθνικές ομάδες της Ουρουγουάης και το 2017 κατέκτησε το Copa America U20.

Σίσκο, καλή επιτυχία!»

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