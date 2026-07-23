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Παναθηναϊκός: Ανακοίνωσε τα φιλικά του το «τριφύλλι»

Οι αναμετρήσεις που θα δώσουν οι «πράσινες».

Παναθηναϊκός: Ανακοίνωσε τα φιλικά του το «τριφύλλι»
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Η ομάδα βόλεϊ γυναικών του Παναθηναϊκού μπαίνει σε ρυθμούς νέας αγωνιστικής περιόδου, με τις πρωταθλήτριες Ελλάδας να αρχίζουν την προετοιμασία τους στις 24 Αυγούστου, θέτοντας τις βάσεις για μια απαιτητική σεζόν σε Ελλάδα και Ευρώπη.

Το πρώτο φιλικό τεστ των «πράσινων» είναι προγραμματισμένο λίγες ημέρες αργότερα απέναντι στις Αμαζόνες, σε μια αναμέτρηση που θα δώσει την ευκαιρία στο τεχνικό επιτελείο να βγάλει τα πρώτα συμπεράσματα για την αγωνιστική κατάσταση της ομάδας.

Στο πλαίσιο της προετοιμασίας της, η ομάδα του Παναθηναϊκού θα ταξιδέψει και στην Ιταλία, όπου θα συμμετάσχει σε δύο δυνατά τουρνουά, αντιμετωπίζοντας ποιοτικούς αντιπάλους και ανεβάζοντας σταδιακά τον βαθμό ετοιμότητάς της ενόψει των επίσημων υποχρεώσεων.

Παράλληλα, οι πρωταθλήτριες Ελλάδας θα δώσουν και φέτος το «παρών» στα καθιερωμένα «Νομίκεια», το τουρνουά που διοργανώνει ο ΑΟ Θήρας και αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα τεστ πριν από την έναρξη της νέας σεζόν.

Αναλυτικά τα φιλικά του Παναθηναϊκού

  • 9/9 Αμαζόνες
  • 12-13/9 συμμετοχή στο 2° TROFEO CITTÀ DI PORDENONE της Imoco Conegliano με τις Cda volley Talmassons FVG και Bergamo
  • 18/9 ΑΕΚ
  • 23/9 Θέτιδα Βούλας
  • 25-26/9 συμμετοχή στο 4th international Sardinia volleyball challenge tournament στο Oristano με τις Gerdau Minas, ok tent Obrenovac και μια ακόμη ομάδα
  • 2-3/10 συμμετοχή στο τουρνουά «Νομίκεια»
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