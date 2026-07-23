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Μουντιάλ 2026: Η Νορβηγία προσφεύγει στη FIFA για την υπόθεση Μπάλογκαν

Η Νορβηγική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία προσφεύγει στην Επιτροπή Δεοντολογίας της FIFA για την υπόθεση του Φολαρίν Μπάλογκαν.

Μουντιάλ 2026: Η Νορβηγία προσφεύγει στη FIFA για την υπόθεση Μπάλογκαν
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Η Νορβηγική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία (NFF) κλιμακώνει τις αντιδράσεις της για την υπόθεση του Φολαρίν Μπάλογκαν, καθώς ανακοίνωσε ότι θα προσφύγει στην Επιτροπή Δεοντολογίας της FIFA, ζητώντας να διερευνηθεί η διαδικασία άρσης της τιμωρίας του ποδοσφαιριστή κατά τη διάρκεια του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2026.

Η πρόεδρος της NFF, Λίσε Κλάβενες, υποστήριξε σε συνέντευξή της στους Times ότι η παρέμβαση του Προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, προς τον πρόεδρο της FIFA, Τζιάνι Ινφαντίνο, δημιούργησε ένα επικίνδυνο προηγούμενο. Όπως τόνισε, η παράκαμψη των προβλεπόμενων διαδικασιών μπορεί να υπονομεύσει την αξιοπιστία και την ακεραιότητα του ποδοσφαίρου.

Σύμφωνα με τα σχετικά δημοσιεύματα, η άρση της τιμωρίας του Μπάλογκαν εγκρίθηκε από τον πρόεδρο της Πειθαρχικής Επιτροπής της FIFA, Μοχάμαντ Αλ-Καμαλί. Η νέα καταγγελία της NFF αναμένεται να συνδεθεί με προγενέστερη νομική διαδικασία που έχει ήδη κινηθεί κατά της παγκόσμιας ποδοσφαιρικής ομοσπονδίας.

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Μουντιάλ 2026: Η Νορβηγία προσφεύγει στη FIFA για την υπόθεση Μπάλογκαν

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