ΠΑΟΚ: Εκτός αποστολής για τον αγώνα με τη Ντιναμό Κιέβου ο Τέιλορ λόγω προσωπικού ζητήματος

Έκπληξη προκάλεσε η απουσία του Γκρεγκ Τέιλορ από την αποστολή του ΠΑΟΚ για την αναμέτρηση με την Ντιναμό Κιέβου, με τον Αλέσιο Λίσι να επιλέγει τελικά τον Τζόναθαν Γκόμεζ για το αριστερό άκρο της άμυνας.

Ο Σκωτσέζος μπακ, ο οποίος είχε αγωνιστεί ως βασικός στα περισσότερα φιλικά προετοιμασίας, δεν βρίσκεται ούτε στον πάγκο της αναμέτρησης, παρά το γεγονός ότι θεωρούνταν φαβορί για το αρχικό σχήμα, ιδιαίτερα λόγω της απουσίας του Ραχμάν Μπάμπα.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, ο λόγος της απουσίας του δεν σχετίζεται με τραυματισμό, αλλά με προσωπικό ζήτημα. Ο 28χρονος ενημέρωσε την ομάδα πριν από το παιχνίδι πως δεν βρισκόταν στην κατάλληλη ψυχολογική κατάσταση για να αγωνιστεί, καθώς δεν μπορούσε να είναι απόλυτα συγκεντρωμένος στις απαιτήσεις του αγώνα.

Ο ΠΑΟΚ και ο Αλέσιο Λίσι σεβάστηκαν την επιθυμία του ποδοσφαιριστή, αφήνοντάς τον εκτός αποστολής. Η εξέλιξη αυτή εξηγεί και την έκτακτη κλήση του Λευτέρη Λύρατζη, ο οποίος ταξίδεψε άμεσα στην Πολωνία για να ενσωματωθεί στην ομάδα.