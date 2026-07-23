Επίσημο: Παραμένει για ακόμα μία σεζόν στη Μίλαν ο «αειθαλής» Μόντριτς (pic)

Ο Λούκα Μόντριτς συνεχίζει να γράφει ιστορία, καθώς η Μίλαν ανακοίνωσε την επέκταση της συνεργασίας της με τον Κροάτη μέσο για τη σεζόν 2026-2027.

Ο πολύπειρος χαφ, ο οποίος συμμετείχε στο έκτο και τελευταίο Παγκόσμιο Κύπελλο της σπουδαίας καριέρας του, επιστρέφει πλέον στις αγωνιστικές υποχρεώσεις των «ροσονέρι», παραμένοντας στο δυναμικό της ομάδας του Μιλάνου.

Η νέα συμφωνία αποκτά ξεχωριστή σημασία, καθώς ο Μόντριτς θα συμπληρώσει τον Σεπτέμβριο το 41ο έτος της ηλικίας του.

Έτσι, εφόσον αγωνιστεί με τη φανέλα της Μίλαν στη νέα σεζόν, αναμένεται να γίνει ο γηραιότερος ποδοσφαιριστής που έχει φορέσει ποτέ τη φανέλα του ιστορικού ιταλικού συλλόγου σε επίσημο αγώνα.