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Επίσημο: Παραμένει για ακόμα μία σεζόν στη Μίλαν ο «αειθαλής» Μόντριτς (pic)

Ο «μαέστρος» από την Κροατία θα συνεχίσει να αγωνίζεται για ακόμα μία χρονιά.

Επίσημο: Παραμένει για ακόμα μία σεζόν στη Μίλαν ο «αειθαλής» Μόντριτς (pic)
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Ο Λούκα Μόντριτς συνεχίζει να γράφει ιστορία, καθώς η Μίλαν ανακοίνωσε την επέκταση της συνεργασίας της με τον Κροάτη μέσο για τη σεζόν 2026-2027.

Ο πολύπειρος χαφ, ο οποίος συμμετείχε στο έκτο και τελευταίο Παγκόσμιο Κύπελλο της σπουδαίας καριέρας του, επιστρέφει πλέον στις αγωνιστικές υποχρεώσεις των «ροσονέρι», παραμένοντας στο δυναμικό της ομάδας του Μιλάνου.

Η νέα συμφωνία αποκτά ξεχωριστή σημασία, καθώς ο Μόντριτς θα συμπληρώσει τον Σεπτέμβριο το 41ο έτος της ηλικίας του.

Έτσι, εφόσον αγωνιστεί με τη φανέλα της Μίλαν στη νέα σεζόν, αναμένεται να γίνει ο γηραιότερος ποδοσφαιριστής που έχει φορέσει ποτέ τη φανέλα του ιστορικού ιταλικού συλλόγου σε επίσημο αγώνα.

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