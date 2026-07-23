Το «αντίο» του Τζόλη στη Μπριζ: «Αφήνω με μεγάλη ευγνωμοσύνη το σύλλογο για όλα όσα μου έδωσε»

Λίγες ώρες μετά την ολοκλήρωση της μεταγραφής του στην Άρσεναλ, ο Χρήστος Τζόλης αποχαιρέτησε την Κλαμπ Μπριζ, στέλνοντας ένα συγκινητικό μήνυμα προς όλους όσοι αποτέλεσαν μέρος της πορείας του στον βελγικό σύλλογο.

Ο 24χρονος διεθνής μεσοεπιθετικός, μέσω των προσωπικών του λογαριασμών στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ευχαρίστησε τη διοίκηση, το προπονητικό επιτελείο, τους συμπαίκτες και τον κόσμο της Κλαμπ Μπριζ για τη στήριξη που του προσέφεραν τα τελευταία δύο χρόνια.

Η ανάρτηση του Τζόλη:

«Τι ταξίδι ήταν τα τελευταία δύο χρόνια.

Από την κατάκτηση του Σούπερ Καπ και του Βελγικού Κυπέλλου μέχρι να γίνουμε πρωταθλητές Βελγίου και από αξέχαστες νύχτες του Champions League μέχρι την υπέροχη ατμόσφαιρα στο Γιαν Μπρέιντελ, αυτό το κεφάλαιο μου έδωσε τόσα πολλές στιγμές, που θα τις κοιτάξω πάντα με υπερηφάνεια.

Απλώς θέλω να ευχαριστήσω όλους όσοι ήταν μέρος αυτού του κεφάλαιου. Στους συναδέλφους μου, τους προπονητές, το προσωπικό, και σε όλους γύρω από το σύλλογο, σας ευχαριστώ για την πίστη που μου δείξατε και για τη βοήθεια που μου έδωσαν κάθε μέρα. Σήμανε πολλά για εμάς.

Και στους οπαδούς… σας ευχαριστώ για όλα. Από την πρώτη μέρα που με έκαναν να νιώσω σαν στο σπίτι. Η υποστήριξή σας, το πάθος σας και η ατμόσφαιρα που δημιουργήσατε στο Γιαν Μπρέιντελ έκανε κάθε αγώνα ξεχωριστό. Αυτές οι νύχτες είναι κάτι που δεν θα ξεχάσω ποτέ.

Αφήνω με μεγάλη ευγνωμοσύνη το σύλλογο για όλα όσα μου έδωσε. Ευχαριστώ για τις αναμνήσεις και για όλα τα στιγμιότυπα που μοιραστήκαμε μαζί».