Η Νότιγχαμ Φόρεστ ανακοίνωσε τον Σλάγκερ

Η Νότιγχαμ Φόρεστ ενισχύει τη μεσαία της γραμμή, ολοκληρώνοντας την απόκτηση του Ξάβερ Σλάγκερ, ο οποίος υπέγραψε διετές συμβόλαιο με την ομάδα του Βαγγέλη Μαρινάκη.

Ο 28χρονος Αυστριακός μέσος έμεινε ελεύθερος από τη Λειψία και αποτέλεσε μία από τις βασικές επιλογές της αγγλικής ομάδας για την ενίσχυση του ρόστερ ενόψει της νέας σεζόν στην Premier League.

Ο Σλάγκερ διαθέτει σημαντική εμπειρία από την Bundesliga, όπου κατέγραψε συνολικά 150 συμμετοχές με τις φανέλες της Βόλφσμπουργκ και της Λειψίας, σημειώνοντας επτά γκολ και μοιράζοντας 14 ασίστ. Παράλληλα, ήταν μέλος της εθνικής ομάδας της Αυστρίας στο Μουντιάλ του 2026.