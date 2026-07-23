«Σε τελικό στάδιο οι διαπραγματεύσεις μεταξύ Σαμπντόρια και Λυκογιάννη»

Στην Σαμπντόρια αναμένεται να συνεχίσει την καριέρα του ο Μπάμπης Λυκογιάννης, με τον 32χρονο μπακ να βρίσκεται σε προχωρημένες συζητήσεις με την ομάδα της Γένοβας.

Ο Έλληνας οπισθοφύλακας κυκλοφορεί ελεύθερος στην αγορά και εκτός συγκλονιστικού απροόπτου, η επόμενη σεζόν θα τον βρει στην Serie B, με μοναδικό στόχο την άνοδο με την «La Samp».

Την περσινή σεζόν, ο Λυκογιάννης πραγματοποίησε συνολικά 18 συμμετοχές σε όλες τις διοργανώσεις με τη φανέλα της Μπολόνια, ενώ συνολικά έχει εμπειρία 171 αγώνων σε επίπεδο Serie A, έχοντας επίσης αγωνιστεί και με τα χρώματα της Κάλιαρι.