Δίψα για ΒΙΚΟΣ COLA, Δίψα για Mundial Night Party

Από τις αφίξεις των ομάδων και τις αντιδράσεις στις εξέδρες μέχρι τις viral στιγμές στα social media και τις ατελείωτες συζητήσεις πριν και μετά τη σέντρα: Ένα Mundial δεν είναι ποτέ μόνο 90 λεπτά αγώνα. Είναι οι μικρές ιστορίες γύρω από το παιχνίδι, οι παρέες που δημιουργούνται, οι στιγμές έντασης αλλά και όλα εκείνα τα απλά πράγματα που κάνουν έναν αγώνα να μας μένει αξέχαστος.

Και η αλήθεια είναι πως όταν υπάρχει ένας μεγάλος ημιτελικός Παγκοσμίου Κυπέλου, δύσκολα λες «όχι» σε μια διαφορετική εμπειρία. Ακόμα και αν αυτό σημαίνει ότι αφήνεις για λίγο το γραφείο και ανεβαίνεις μέχρι την Πάρνηθα, στη βεράντα του εστιατορίου 1055 του Regency Casino Mont Parnes, για να δεις το ματς, όπως του αξίζει.

Βέβαια, μέσα στο καλοκαίρι, όσο και αν ένας ημιτελικός Mundial μπορεί να σε κρατήσει σε εγρήγορση, κάποια στιγμή χρειάζεσαι και λίγη δροσιά. Και εκεί ακριβώς μπήκε στο «παιχνίδι» η ΒΙΚΟΣ COLA. Στο ειδικά διαμορφωμένο spot με τα ψυγεία στο Mundial Night Party, έδωσε τη δική της δροσερή πινελιά στη βραδιά, συνοδεύοντας τις συζητήσεις, τα διαλείμματα και τις αναλύσεις που συνεχίστηκαν πολύ μετά το τελευταίο σφύριγμα.

Το pre-game είχε ήδη ξεκινήσει

Οι κλασικές ποδοσφαιρικές κουβέντες που όλοι έχουμε κάνει με φίλους, μεταφέρθηκαν σε ένα μεγαλύτερο τραπέζι. Προβλέψεις, αναλύσεις, πειράγματα και φυσικά, διαφορετικές απόψεις - γιατί χωρίς διαφωνίες δεν υπάρχει πραγματικό ποδοσφαιρικό debate- γέμισαν από νωρίς τη βεράντα στο 1055 του Regency Casino Mont Parnes.

Μέσα σε αυτό το κλίμα, η ΒΙΚΟΣ COLA ταίριαξε απόλυτα στη ροή της βραδιάς. Γιατί πριν από τη σέντρα, αλλά και στα διαλείμματα ανάμεσα στις φάσεις, το ποδόσφαιρο συνδυάζεται πάντα με μικρές στιγμές απόλαυσης, που μοιράζεσαι με την παρέα.

Και όσον αφορά στο pre-game που πραγματοποιήθηκε με τη Special Night Edition του Mundial Mode: ON, οι Γιώργος Κυριακόπουλος και Βαγγέλης Πάτας έδωσαν τον δικό τους ρυθμό πριν από τη σέντρα, μαζί με καλεσμένους όπως ο Γιάννης Κουβόπουλος, ο Γιούρκας Σεϊταρίδης και η Αθηνά Παπαφωτίου.

Για 90 λεπτά, όλα τα βλέμματα ήταν στην ίδια οθόνη

Με το πρώτο σφύριγμα του διαιτητή και τις ΒΙΚΟΣ COLA να έχουν τοποθετηθεί στα τραπέζια μας, οι συζητήσεις σταμάτησαν και όλα τα βλέμματα στράφηκαν στην οθόνη. Γιατί όσο χαλαρό και αν είναι το κλίμα πριν από έναν αγώνα, όταν ξεκινά ένας ημιτελικός Mundial, όλοι γίνονται… κάπως πιο «θερμοί» φίλαθλοι. Από εκεί και πέρα, οι μεγάλες ευκαιρίες έφερναν αντιδράσεις, οι αποφάσεις του διαιτητή άνοιγαν νέους κύκλους συζητήσεων και κάθε λεπτομέρεια μπορούσε να γίνει η αφορμή για ένα νέο σχόλιο.

Με το τελευταίο σφύριγμα και την πρόκριση της Ισπανίας στον τελικό, η κουβέντα συνεχίστηκε. Οι φάσεις αναλύθηκαν ξανά, οι απόψεις μοιράστηκαν και το Mundial παρέμεινε στο επίκεντρο της συζήτησης ακόμη και μετά το τέλος του παιχνιδιού. Και επειδή τέτοιες βραδιές δεν μένουν μόνο στις φωτογραφίες, οι καλεσμένοι έφυγαν με τη δική τους goodie bag και, φυσικά, τη δική τους ΒΙΚΟΣ COLA.

Στο τέλος, αυτό που μένει από μια τέτοια βραδιά, όπως ήταν το Mundial Night Party, δεν είναι μόνο το αποτέλεσμα του αγώνα. Είναι η ατμόσφαιρα, οι άνθρωποι, οι συζητήσεις και όλες εκείνες οι μικρές δροσιστικές στιγμές που δημιουργούνται γύρω από το παιχνίδι. Και σε αυτήν τη βραδιά, η ΒΙΚΟΣ COLA ήταν εκεί για να τις συνοδεύσει.