Παναθηναϊκός: Οδηγίες στους φιλάθλους που θα βρεθούν στην Ουγγαρία

Η ΠΑΕ Παναθηναϊκός έδωσε αναλυτικές οδηγίες στους φιλάθλους της που βρίσκονται στην Ουγγαρία και θα παρακολουθήσουν το εκτός έδρας ματς με την Πάκσι.

Παναθηναϊκός: Οδηγίες στους φιλάθλους που θα βρεθούν στην Ουγγαρία
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Η αντίστροφη μέτρηση για τον πρώτο επίσημο αγώνα της σεζόν του Παναθηναϊκού φτάνει στο τέλος της και η ΠΑΕ Παναθηναϊκός ζήτησε από τον κόσμο που θα βρεθεί στην Ουγγαρία να έχει κόσμια και υπεύθυνη συμπεριφορά σε όλη την διάρκεια του αγώνα.

Η ανακοίνωση της ΠΑΕ:

«Η ΠΑΕ Παναθηναϊκός ενημερώνει τους φιλάθλους της ομάδας μας, οι οποίοι έχουν εξασφαλίσει εισιτήριο για το πρώτο επίσημο παιχνίδι της σεζόν, απέναντι στην Πάκσι (23/7), στο πλαίσιο της πρώτης αναμέτρησης των δύο ομάδων για τον 2ο προκριματικό γύρο του UEFA Conference League στο «Paksi FC Stadion»:

– Το σημείο συνάντησης των φιλάθλων μας μπορείτε να το δείτε πατώντας εδώ. Ώρα συνάντησης έχει οριστεί από τις 17:00.

– Η αναχώρηση για το γήπεδο θα γίνει στις 17:45 με συνοδεία της αστυνομίας. Μετά το τέλος της αναμέτρησης, με τον ίδιο τρόπο, θα γίνει η επιστροφή στο αρχικό σημείο συνάντησης.

– Στο γήπεδο επιτρέπονται τσάντες με μέγιστο επιτρεπόμενο μέγεθος σακιδίου Α4. Δεν υπάρχει δυνατότητα φύλαξης αντικειμένων.

– Είναι απαραίτητο να έχετε μαζί σας ταυτότητα ή διαβατήριο.

– Απαγορεύεται αυστηρά η χρήση λέιζερ, βεγγαλικών, πυρσών και καπνογόνων.

Παρακαλούνται οι φίλαθλοι να επιδεικνύουν υπεύθυνη και κόσμια συμπεριφορά καθ’ όλη τη διάρκεια της αναμέτρησης».

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