Elite League: Το αναλυτικό πρόγραμμα της σεζόν 2026/27 – Τι ειπώθηκε για τις προσφυγές

Το πρωί της Πέμπτης (23/07) πραγματοποιήθηκε η κλήρωση της δεύτερης τη τάξει κατηγορίας στο ελληνικό μπάσκετ.

Στο πλαίσιο της εκδήλωσης, υπήρξε και σχόλιο από την ΕΟΚ για την προσφυγή του Απόλλωνα Πάτρας, όσον αφορά στη wild card. Ο Γενικός Διευθυντής της Ομοσπονδίας, Ντίνος Σβερκούνος, ανέφερε πριν από την έναρξη της διαδικασίας: «Αναφορικά με την Elite League, επειδή υπάρχουν δημοσιεύματα σχετικά με προσφυγές, δεν έχει κοινοποιηθεί σε εμάς κάτι. Υπάρχει η γενική και η ειδική προκήρυξη των πρωταθλημάτων, όπου οι ομάδες δηλώνουν άπαξ τη συμμετοχή τους στο πρωτάθλημα. Τα υπόλοιπα δεν μπορούν με κάποιο τρόπο να μπλοκάρουν τη διαδικασία, επομένως προχωράμε μην έχοντας καμία επίσημη γνώση στο συγκεκριμένο ζήτημα, με την ομάδα που αναφέρεται σχετικά με τις προσφυγές να έχει κάνει κανονικά δήλωση συμμετοχής στο πρωτάθλημά της».

Αναλυτικά το πρόγραμμα της Elite League για τη σεζόν 2026/27

1η Αγωνιστική (3/10/2026)

ΓΣ Κρόνος Αγ. Δημητρίου – Πανιώνιος ΓΣΣ ΚΑΕ

ΝΕ Μεγαρίδος – ΑΣΑ Κόροιβος

ΓΣ Σοφάδων – ΑΟ Αμύντας

ΑΓΕ Χαλκίδας – ΑΕΠΣ Μαχητές Πειραματικό

ΓΣ Λαυρίου – ΑΕ Ψυχικού

ΑΣ Παπάγου – Πανερυθραϊκός ΑΣ

ΑΣΑ Αναγέννηση – ΑΕ Γλαύκου Εσπέρου

ΓΑΣ Κομοτηνή – ΑΕΟ Πρωτέας Βούλας

2η Αγωνιστική (10/10/2026)

ΑΣΑ Κόροιβος – ΓΣ Κρόνος Αγ. Δημητρίου

ΑΟ Αμύντας – ΝΕ Μεγαρίδος

ΑΕΠΣ Μαχητές Πειραματικό – ΓΣ Σοφάδων

ΑΕ Ψυχικού – ΑΓΕ Χαλκίδας

Πανερυθραϊκός ΑΣ – ΓΣ Λαυρίου

ΑΕ Γλαύκου Εσπέρου – ΑΣ Παπάγου

ΑΕΟ Πρωτέας Βούλας – ΑΣΑ Αναγέννηση

Πανιώνιος ΓΣΣ ΚΑΕ – ΓΑΣ Κομοτηνή

3η Αγωνιστική (17/10/2026)

ΓΣ Κρόνος Αγ. Δημητρίου – ΑΟ Αμύντας

ΝΕ Μεγαρίδος – ΑΕΠΣ Μαχητές Πειραματικό

ΓΣ Σοφάδων – ΑΕ Ψυχικού

ΑΓΕ Χαλκίδας – Πανερυθραϊκός ΑΣ

ΓΣ Λαυρίου – ΑΕ Γλαύκου Εσπέρου

ΑΣ Παπάγου – ΑΕΟ Πρωτέας Βούλας

ΑΣΑ Αναγέννηση – ΓΑΣ Κομοτηνή

Πανιώνιος ΓΣΣ ΚΑΕ – ΑΣΑ Κόροιβος

4η Αγωνιστική (21/10/2026)

ΑΕΠΣ Μαχητές Πειραματικό – ΓΣ Κρόνος Αγ. Δημητρίου

ΑΕ Ψυχικού – ΝΕ Μεγαρίδος

Πανερυθραϊκός ΑΣ – ΓΣ Σοφάδων

ΑΕ Γλαύκου Εσπέρου – ΑΓΕ Χαλκίδας

ΑΕΟ Πρωτέας Βούλας – ΓΣ Λαυρίου

ΓΑΣ Κομοτηνή – ΑΣ Παπάγου

ΑΣΑ Αναγέννηση – Πανιώνιος ΓΣΣ ΚΑΕ

ΑΟ Αμύντας – ΑΣΑ Κόροιβος

5η Αγωνιστική (24/10/2026)

ΓΣ Κρόνος Αγ. Δημητρίου – ΑΕ Ψυχικού

ΝΕ Μεγαρίδος – Πανερυθραϊκός ΑΣ

ΓΣ Σοφάδων – ΑΕ Γλαύκου Εσπέρου

ΑΓΕ Χαλκίδας – ΑΕΟ Πρωτέας Βούλας

ΓΣ Λαυρίου – ΓΑΣ Κομοτηνή

ΑΣ Παπάγου – ΑΣΑ Αναγέννηση

Πανιώνιος ΓΣΣ ΚΑΕ – ΑΟ Αμύντας

ΑΣΑ Κόροιβος – ΑΕΠΣ Μαχητές Πειραματικό

6η Αγωνιστική (31/10/2026)

Πανερυθραϊκός ΑΣ – ΓΣ Κρόνος Αγ. Δημητρίου

ΑΕ Γλαύκου Εσπέρου – ΝΕ Μεγαρίδος

ΑΕΟ Πρωτέας Βούλας – ΓΣ Σοφάδων

ΓΑΣ Κομοτηνή – ΑΓΕ Χαλκίδας

ΑΣΑ Αναγέννηση – ΓΣ Λαυρίου

ΑΣ Παπάγου – Πανιώνιος ΓΣΣ ΚΑΕ

ΑΕ Ψυχικού – ΑΣΑ Κόροιβος

ΑΕΠΣ Μαχητές Πειραματικό – ΑΟ Αμύντας

7η Αγωνιστική (7/11/2026)

ΓΣ Κρόνος Αγ. Δημητρίου – ΑΕ Γλαύκου Εσπέρου

ΝΕ Μεγαρίδος – ΑΕΟ Πρωτέας Βούλας

ΓΣ Σοφάδων – ΓΑΣ Κομοτηνή

ΑΓΕ Χαλκίδας – ΑΣΑ Αναγέννηση

ΓΣ Λαυρίου – ΑΣ Παπάγου

Πανιώνιος ΓΣΣ ΚΑΕ – ΑΕΠΣ Μαχητές Πειραματικό

ΑΣΑ Κόροιβος – Πανερυθραϊκός ΑΣ

ΑΟ Αμύντας – ΑΕ Ψυχικού

8η Αγωνιστική (14/11/2026)

ΑΕΟ Πρωτέας Βούλας – ΓΣ Κρόνος Αγ. Δημητρίου

ΓΑΣ Κομοτηνή – ΝΕ Μεγαρίδος

ΑΣΑ Αναγέννηση – ΓΣ Σοφάδων

ΑΣ Παπάγου – ΑΓΕ Χαλκίδας

ΓΣ Λαυρίου – Πανιώνιος ΓΣΣ ΚΑΕ

ΑΕ Γλαύκου Εσπέρου – ΑΣΑ Κόροιβος

Πανερυθραϊκός ΑΣ – ΑΟ Αμύντας

ΑΕ Ψυχικού – ΑΕΠΣ Μαχητές Πειραματικό

9η Αγωνιστική (21/11/2026)

ΓΣ Κρόνος Αγ. Δημητρίου – ΓΑΣ Κομοτηνή

ΝΕ Μεγαρίδος – ΑΣΑ Αναγέννηση

ΓΣ Σοφάδων – ΑΣ Παπάγου

ΑΓΕ Χαλκίδας – ΓΣ Λαυρίου

Πανιώνιος ΓΣΣ ΚΑΕ – ΑΕ Ψυχικού

ΑΣΑ Κόροιβος – ΑΕΟ Πρωτέας Βούλας

ΑΟ Αμύντας – ΑΕ Γλαύκου Εσπέρου

ΑΕΠΣ Μαχητές Πειραματικό – Πανερυθραϊκός ΑΣ

10η Αγωνιστική (28/11/2026)

ΑΣΑ Αναγέννηση – ΓΣ Κρόνος Αγ. Δημητρίου

ΑΣ Παπάγου – ΝΕ Μεγαρίδος

ΓΣ Λαυρίου – ΓΣ Σοφάδων

ΑΓΕ Χαλκίδας – Πανιώνιος ΓΣΣ ΚΑΕ

ΓΑΣ Κομοτηνή – ΑΣΑ Κόροιβος

ΑΕΟ Πρωτέας Βούλας – ΑΟ Αμύντας

ΑΕ Γλαύκου Εσπέρου – ΑΕΠΣ Μαχητές Πειραματικό

Πανερυθραϊκός ΑΣ – ΑΕ Ψυχικού

11η Αγωνιστική (5/12/2026)

ΓΣ Κρόνος Αγ. Δημητρίου – ΑΣ Παπάγου

ΝΕ Μεγαρίδος – ΓΣ Λαυρίου

ΓΣ Σοφάδων – ΑΓΕ Χαλκίδας

Πανιώνιος ΓΣΣ ΚΑΕ – Πανερυθραϊκός ΑΣ

ΑΣΑ Κόροιβος – ΑΣΑ Αναγέννηση

ΑΟ Αμύντας – ΓΑΣ Κομοτηνή

ΑΕΠΣ Μαχητές Πειραματικό – ΑΕΟ Πρωτέας Βούλας

ΑΕ Ψυχικού – ΑΕ Γλαύκου Εσπέρου

12η Αγωνιστική (12/12/2026)

ΓΣ Λαυρίου – ΓΣ Κρόνος Αγ. Δημητρίου

ΑΓΕ Χαλκίδας – ΝΕ Μεγαρίδος

ΓΣ Σοφάδων – Πανιώνιος ΓΣΣ ΚΑΕ

ΑΣ Παπάγου – ΑΣΑ Κόροιβος

ΑΣΑ Αναγέννηση – ΑΟ Αμύντας

ΓΑΣ Κομοτηνή – ΑΕΠΣ Μαχητές Πειραματικό

ΑΕΟ Πρωτέας Βούλας – ΑΕ Ψυχικού

ΑΕ Γλαύκου Εσπέρου – Πανερυθραϊκός ΑΣ

13η Αγωνιστική (23/12/2026)

ΓΣ Κρόνος Αγ. Δημητρίου – ΑΓΕ Χαλκίδας

ΝΕ Μεγαρίδος – ΓΣ Σοφάδων

Πανιώνιος ΓΣΣ ΚΑΕ – ΑΕ Γλαύκου Εσπέρου

ΑΣΑ Κόροιβος – ΓΣ Λαυρίου

ΑΟ Αμύντας – ΑΣ Παπάγου

ΑΕΠΣ Μαχητές Πειραματικό – ΑΣΑ Αναγέννηση

ΑΕ Ψυχικού – ΓΑΣ Κομοτηνή

Πανερυθραϊκός ΑΣ – ΑΕΟ Πρωτέας Βούλας

14η Αγωνιστική (6/1/2027)

ΓΣ Σοφάδων – ΓΣ Κρόνος Αγ. Δημητρίου

ΝΕ Μεγαρίδος – Πανιώνιος ΓΣΣ ΚΑΕ

ΑΓΕ Χαλκίδας – ΑΣΑ Κόροιβος

ΓΣ Λαυρίου – ΑΟ Αμύντας

ΑΣ Παπάγου – ΑΕΠΣ Μαχητές Πειραματικό

ΑΣΑ Αναγέννηση – ΑΕ Ψυχικού

ΓΑΣ Κομοτηνή – Πανερυθραϊκός ΑΣ

ΑΕΟ Πρωτέας Βούλας – ΑΕ Γλαύκου Εσπέρου

15η Αγωνιστική (9/1/2027)

ΓΣ Κρόνος Αγ. Δημητρίου – ΝΕ Μεγαρίδος

Πανιώνιος ΓΣΣ ΚΑΕ – ΑΕΟ Πρωτέας Βούλας

ΑΣΑ Κόροιβος – ΓΣ Σοφάδων

ΑΟ Αμύντας – ΑΓΕ Χαλκίδας

ΑΕΠΣ Μαχητές Πειραματικό – ΓΣ Λαυρίου

ΑΕ Ψυχικού – ΑΣ Παπάγου

Πανερυθραϊκός ΑΣ – ΑΣΑ Αναγέννηση

ΑΕ Γλαύκου Εσπέρου – ΓΑΣ Κομοτηνή

16η Αγωνιστική

Πανιώνιος ΓΣΣ ΚΑΕ – ΓΣ Κρόνος Αγ. Δημητρίου

ΑΣΑ Κόροιβος – ΝΕ Μεγαρίδος

ΑΟ Αμύντας – ΓΣ Σοφάδων

ΑΕΠΣ Μαχητές Πειραματικό – ΑΓΕ Χαλκίδας

ΑΕ Ψυχικού – ΓΣ Λαυρίου

Πανερυθραϊκός ΑΣ – ΑΣ Παπάγου

ΑΕ Γλαύκου Εσπέρου – ΑΣΑ Αναγέννηση

ΑΕΟ Πρωτέας Βούλας – ΓΑΣ Κομοτηνή

17η Αγωνιστική

ΓΣ Κρόνος Αγ. Δημητρίου – ΑΣΑ Κόροιβος

ΝΕ Μεγαρίδος – ΑΟ Αμύντας

ΓΣ Σοφάδων – ΑΕΠΣ Μαχητές Πειραματικό

ΑΓΕ Χαλκίδας – ΑΕ Ψυχικού

ΓΣ Λαυρίου – Πανερυθραϊκός ΑΣ

ΑΣ Παπάγου – ΑΕ Γλαύκου Εσπέρου

ΑΣΑ Αναγέννηση – ΑΕΟ Πρωτέας Βούλας

ΓΑΣ Κομοτηνή – Πανιώνιος ΓΣΣ ΚΑΕ

18η Αγωνιστική

ΑΟ Αμύντας – ΓΣ Κρόνος Αγ. Δημητρίου

ΑΕΠΣ Μαχητές Πειραματικό – ΝΕ Μεγαρίδος

ΑΕ Ψυχικού – ΓΣ Σοφάδων

Πανερυθραϊκός ΑΣ – ΑΓΕ Χαλκίδας

ΑΕ Γλαύκου Εσπέρου – ΓΣ Λαυρίου

ΑΕΟ Πρωτέας Βούλας – ΑΣ Παπάγου

ΓΑΣ Κομοτηνή – ΑΣΑ Αναγέννηση

ΑΣΑ Κόροιβος – Πανιώνιος ΓΣΣ ΚΑΕ

19η Αγωνιστική

ΓΣ Κρόνος Αγ. Δημητρίου – ΑΕΠΣ Μαχητές Πειραματικό

ΝΕ Μεγαρίδος – ΑΕ Ψυχικού

ΓΣ Σοφάδων – Πανερυθραϊκός ΑΣ

ΑΓΕ Χαλκίδας – ΑΕ Γλαύκου Εσπέρου

ΓΣ Λαυρίου – ΑΕΟ Πρωτέας Βούλας

ΑΣ Παπάγου – ΓΑΣ Κομοτηνή

Πανιώνιος ΓΣΣ ΚΑΕ – ΑΣΑ Αναγέννηση

ΑΣΑ Κόροιβος – ΑΟ Αμύντας

20ή Αγωνιστική

ΑΕ Ψυχικού – ΓΣ Κρόνος Αγ. Δημητρίου

Πανερυθραϊκός ΑΣ – ΝΕ Μεγαρίδος

ΑΕ Γλαύκου Εσπέρου – ΓΣ Σοφάδων

ΑΕΟ Πρωτέας Βούλας – ΑΓΕ Χαλκίδας

ΓΑΣ Κομοτηνή – ΓΣ Λαυρίου

ΑΣΑ Αναγέννηση – ΑΣ Παπάγου

ΑΟ Αμύντας – Πανιώνιος ΓΣΣ ΚΑΕ

ΑΕΠΣ Μαχητές Πειραματικό – ΑΣΑ Κόροιβος

21η Αγωνιστική

ΓΣ Κρόνος Αγ. Δημητρίου – Πανερυθραϊκός ΑΣ

ΝΕ Μεγαρίδος – ΑΕ Γλαύκου Εσπέρου

ΓΣ Σοφάδων – ΑΕΟ Πρωτέας Βούλας

ΑΓΕ Χαλκίδας – ΓΑΣ Κομοτηνή

ΓΣ Λαυρίου – ΑΣΑ Αναγέννηση

Πανιώνιος ΓΣΣ ΚΑΕ – ΑΣ Παπάγου

ΑΣΑ Κόροιβος – ΑΕ Ψυχικού

ΑΟ Αμύντας – ΑΕΠΣ Μαχητές Πειραματικό

22η Αγωνιστική

ΑΕ Γλαύκου Εσπέρου – ΓΣ Κρόνος Αγ. Δημητρίου

ΑΕΟ Πρωτέας Βούλας – ΝΕ Μεγαρίδος

ΓΑΣ Κομοτηνή – ΓΣ Σοφάδων

ΑΣΑ Αναγέννηση – ΑΓΕ Χαλκίδας

ΑΣ Παπάγου – ΓΣ Λαυρίου

ΑΕΠΣ Μαχητές Πειραματικό – Πανιώνιος ΓΣΣ ΚΑΕ

Πανερυθραϊκός ΑΣ – ΑΣΑ Κόροιβος

ΑΕ Ψυχικού – ΑΟ Αμύντας

23η Αγωνιστική

ΓΣ Κρόνος Αγ. Δημητρίου – ΑΕΟ Πρωτέας Βούλας

ΝΕ Μεγαρίδος – ΓΑΣ Κομοτηνή

ΓΣ Σοφάδων – ΑΣΑ Αναγέννηση

ΑΓΕ Χαλκίδας – ΑΣ Παπάγου

Πανιώνιος ΓΣΣ ΚΑΕ – ΓΣ Λαυρίου

ΑΣΑ Κόροιβος – ΑΕ Γλαύκου Εσπέρου

ΑΟ Αμύντας – Πανερυθραϊκός ΑΣ

ΑΕΠΣ Μαχητές Πειραματικό – ΑΕ Ψυχικού

24η Αγωνιστική

ΓΑΣ Κομοτηνή – ΓΣ Κρόνος Αγ. Δημητρίου

ΑΣΑ Αναγέννηση – ΝΕ Μεγαρίδος

ΑΣ Παπάγου – ΓΣ Σοφάδων

ΓΣ Λαυρίου – ΑΓΕ Χαλκίδας

ΑΕ Ψυχικού – Πανιώνιος ΓΣΣ ΚΑΕ

ΑΕΟ Πρωτέας Βούλας – ΑΣΑ Κόροιβος

ΑΕ Γλαύκου Εσπέρου – ΑΟ Αμύντας

Πανερυθραϊκός ΑΣ – ΑΕΠΣ Μαχητές Πειραματικό

25η Αγωνιστική

ΓΣ Κρόνος Αγ. Δημητρίου – ΑΣΑ Αναγέννηση

ΝΕ Μεγαρίδος – ΑΣ Παπάγου

ΓΣ Σοφάδων – ΓΣ Λαυρίου

Πανιώνιος ΓΣΣ ΚΑΕ – ΑΓΕ Χαλκίδας

ΑΣΑ Κόροιβος – ΓΑΣ Κομοτηνή

ΑΟ Αμύντας – ΑΕΟ Πρωτέας Βούλας

ΑΕΠΣ Μαχητές Πειραματικό – ΑΕ Γλαύκου Εσπέρου

ΑΕ Ψυχικού – Πανερυθραϊκός ΑΣ

26η Αγωνιστική

ΑΣ Παπάγου – ΓΣ Κρόνος Αγ. Δημητρίου

ΓΣ Λαυρίου – ΝΕ Μεγαρίδος

ΑΓΕ Χαλκίδας – ΓΣ Σοφάδων

Πανερυθραϊκός ΑΣ – Πανιώνιος ΓΣΣ ΚΑΕ

ΑΣΑ Αναγέννηση – ΑΣΑ Κόροιβος

ΓΑΣ Κομοτηνή – ΑΟ Αμύντας

ΑΕΟ Πρωτέας Βούλας – ΑΕΠΣ Μαχητές Πειραματικό

ΑΕ Γλαύκου Εσπέρου – ΑΕ Ψυχικού

27η Αγωνιστική

ΓΣ Κρόνος Αγ. Δημητρίου – ΓΣ Λαυρίου

ΝΕ Μεγαρίδος – ΑΓΕ Χαλκίδας

Πανιώνιος ΓΣΣ ΚΑΕ – ΓΣ Σοφάδων

ΑΣΑ Κόροιβος – ΑΣ Παπάγου

ΑΟ Αμύντας – ΑΣΑ Αναγέννηση

ΑΕΠΣ Μαχητές Πειραματικό – ΓΑΣ Κομοτηνή

ΑΕ Ψυχικού – ΑΕΟ Πρωτέας Βούλας

Πανερυθραϊκός ΑΣ – ΑΕ Γλαύκου Εσπέρου

28η Αγωνιστική

ΑΓΕ Χαλκίδας – ΓΣ Κρόνος Αγ. Δημητρίου

ΓΣ Σοφάδων – ΝΕ Μεγαρίδος

ΑΕ Γλαύκου Εσπέρου – Πανιώνιος ΓΣΣ ΚΑΕ

ΓΣ Λαυρίου – ΑΣΑ Κόροιβος

ΑΣ Παπάγου – ΑΟ Αμύντας

ΑΣΑ Αναγέννηση – ΑΕΠΣ Μαχητές Πειραματικό

ΓΑΣ Κομοτηνή – ΑΕ Ψυχικού

ΑΕΟ Πρωτέας Βούλας – Πανερυθραϊκός ΑΣ

29η Αγωνιστική

ΓΣ Κρόνος Αγ. Δημητρίου – ΓΣ Σοφάδων

Πανιώνιος ΓΣΣ ΚΑΕ – ΝΕ Μεγαρίδος

ΑΣΑ Κόροιβος – ΑΓΕ Χαλκίδας

ΑΟ Αμύντας – ΓΣ Λαυρίου

ΑΕΠΣ Μαχητές Πειραματικό – ΑΣ Παπάγου

ΑΕ Ψυχικού – ΑΣΑ Αναγέννηση

Πανερυθραϊκός ΑΣ – ΓΑΣ Κομοτηνή

ΑΕ Γλαύκου Εσπέρου – ΑΕΟ Πρωτέας Βούλας

30ή Αγωνιστική