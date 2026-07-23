Α1 Γυναικών: Τζάμπολ με Παναθηναϊκός – ΠΑΟΚ στη WBL | Το αναλυτικό πρόγραμμα της σεζόν 2026/27

Την Πέμπτη (23/07) πραγματοποιήθηκε η κλήρωση της Α1 Γυναικών για την ερχόμενη αγωνιστική περίοδο.

Η αναμέτρηση που ξεχωρίζει από την πρμιέρα είναι το Παναθηναϊκός – ΠΑΟΚ. Από εκεί και πέρα, ο πρωταθλητής Αθηναϊκός υποδέχεται τους Πάνθηρες Καβάλας, ενώ ο Ολυμπιακός θα φιλοξενήσει τον Πανσερραϊκό.

Όσον αφορά στα ντέρμπι «αιωνίων», το Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός θα πραγματοποιηθεί την 5η αγωνιστική, ενώ το Παναθηναϊκός – Ολυμπιακός, θα γίνει στο πλαίσιο της 16ης αγωνιστικής.

Το πρώτο τζάμπολ θα πραγματοποιηθεί το Σαββατοκύριακο 3-4 Οκτωβρίου 2026

Αναλυτικά το πρόγραμμα της σεζόν

1η Αγωνιστική (4/10/2026)

Αθηναϊκός ΑΣ – Πάνθηρες ΑΚ Καβάλας

ΑΕΟ Πρωτέας Βούλας – ΠΑΣ Γιάννινα

Ολυμπιακός ΣΦΠ – ΜΓΣ Πανσερραϊκός

Παναθλητικός ΑΕΣ – ΑΟ Αμύντας

Άρης – ΓΣ Κρόνος Αγ. Δημητρίου

Παναθηναϊκός ΑΟ – ΠΑΟΚ ΑΣ

2η Αγωνιστική (11/10/2026)

ΠΑΣ Γιάννινα – Αθηναϊκός ΑΣ

ΜΓΣ Πανσερραϊκός – ΑΕΟ Πρωτέας Βούλας

ΑΟ Αμύντας – Ολυμπιακός ΣΦΠ

ΓΣ Κρόνος Αγ. Δημητρίου – Παναθλητικός ΑΕΣ

ΠΑΟΚ ΑΣ – Άρης

Πάνθηρες ΑΚ Καβάλας – Παναθηναϊκός ΑΟ

3η Αγωνιστική (18/10/2026)

Αθηναϊκός ΑΣ – ΜΓΣ Πανσερραϊκός

ΑΕΟ Πρωτέας Βούλας – ΑΟ Αμύντας

Ολυμπιακός ΣΦΠ – ΓΣ Κρόνος Αγ. Δημητρίου

Παναθλητικός ΑΕΣ – ΠΑΟΚ ΑΣ

Άρης – Παναθηναϊκός ΑΟ

Πάνθηρες ΑΚ Καβάλας – ΠΑΣ Γιάννινα

4η Αγωνιστική (25/10/2026)

ΑΟ Αμύντας – Αθηναϊκός ΑΣ

ΓΣ Κρόνος Αγ. Δημητρίου – ΑΕΟ Πρωτέας Βούλας

ΠΑΟΚ ΑΣ – Ολυμπιακός ΣΦΠ

Παναθηναϊκός ΑΟ – Παναθλητικός ΑΕΣ

Άρης – Πάνθηρες ΑΚ Καβάλας

ΜΓΣ Πανσερραϊκός – ΠΑΣ Γιάννινα

5η Αγωνιστική (1/11/2026)

Αθηναϊκός ΑΣ – ΓΣ Κρόνος Αγ. Δημητρίου

ΑΕΟ Πρωτέας Βούλας – ΠΑΟΚ ΑΣ

Ολυμπιακός ΣΦΠ – Παναθηναϊκός ΑΟ

Παναθλητικός ΑΕΣ – Άρης

Πάνθηρες ΑΚ Καβάλας – ΜΓΣ Πανσερραϊκός

ΠΑΣ Γιάννινα – ΑΟ Αμύντας

6η Αγωνιστική (7/11/2026)

ΠΑΟΚ ΑΣ – Αθηναϊκός ΑΣ

Παναθηναϊκός ΑΟ – ΑΕΟ Πρωτέας Βούλας

Άρης – Ολυμπιακός ΣΦΠ

Παναθλητικός ΑΕΣ – Πάνθηρες ΑΚ Καβάλας

ΓΣ Κρόνος Αγ. Δημητρίου – ΠΑΣ Γιάννινα

ΑΟ Αμύντας – ΜΓΣ Πανσερραϊκός

7η Αγωνιστική (22/11/2026)

Αθηναϊκός ΑΣ – Παναθηναϊκός ΑΟ

ΑΕΟ Πρωτέας Βούλας – Άρης

Ολυμπιακός ΣΦΠ – Παναθλητικός ΑΕΣ

Πάνθηρες ΑΚ Καβάλας – ΑΟ Αμύντας

ΠΑΣ Γιάννινα – ΠΑΟΚ ΑΣ

ΜΓΣ Πανσερραϊκός – ΓΣ Κρόνος Αγ. Δημητρίου

8η Αγωνιστική (29/11/2026)

Άρης – Αθηναϊκός ΑΣ

Παναθλητικός ΑΕΣ – ΑΕΟ Πρωτέας Βούλας

Ολυμπιακός ΣΦΠ – Πάνθηρες ΑΚ Καβάλας

Παναθηναϊκός ΑΟ – ΠΑΣ Γιάννινα

ΠΑΟΚ ΑΣ – ΜΓΣ Πανσερραϊκός

ΓΣ Κρόνος Αγ. Δημητρίου – ΑΟ Αμύντας

9η Αγωνιστική (6/12/2026)

Αθηναϊκός ΑΣ – Παναθλητικός ΑΕΣ

ΑΕΟ Πρωτέας Βούλας – Ολυμπιακός ΣΦΠ

Πάνθηρες ΑΚ Καβάλας – ΓΣ Κρόνος Αγ. Δημητρίου

ΠΑΣ Γιάννινα – Άρης

ΜΓΣ Πανσερραϊκός – Παναθηναϊκός ΑΟ

ΑΟ Αμύντας – ΠΑΟΚ ΑΣ

10η Αγωνιστική (13/12/2026)

Ολυμπιακός ΣΦΠ – Αθηναϊκός ΑΣ

ΑΕΟ Πρωτέας Βούλας – Πάνθηρες ΑΚ Καβάλας

Παναθλητικός ΑΕΣ – ΠΑΣ Γιάννινα

Άρης – ΜΓΣ Πανσερραϊκός

Παναθηναϊκός ΑΟ – ΑΟ Αμύντας

ΠΑΟΚ ΑΣ – ΓΣ Κρόνος Αγ. Δημητρίου

11η Αγωνιστική (19/12/2026)

Αθηναϊκός ΑΣ – ΑΕΟ Πρωτέας Βούλας

Πάνθηρες ΑΚ Καβάλας – ΠΑΟΚ ΑΣ

ΠΑΣ Γιάννινα – Ολυμπιακός ΣΦΠ

ΜΓΣ Πανσερραϊκός – Παναθλητικός ΑΕΣ

ΑΟ Αμύντας – Άρης

ΓΣ Κρόνος Αγ. Δημητρίου – Παναθηναϊκός ΑΟ

12η Αγωνιστική

Πάνθηρες ΑΚ Καβάλας – Αθηναϊκός ΑΣ

ΠΑΣ Γιάννινα – ΑΕΟ Πρωτέας Βούλας

ΜΓΣ Πανσερραϊκός – Ολυμπιακός ΣΦΠ

ΑΟ Αμύντας – Παναθλητικός ΑΕΣ

ΓΣ Κρόνος Αγ. Δημητρίου – Άρης

ΠΑΟΚ ΑΣ – Παναθηναϊκός ΑΟ

13η Αγωνιστική

Αθηναϊκός ΑΣ – ΠΑΣ Γιάννινα

ΑΕΟ Πρωτέας Βούλας – ΜΓΣ Πανσερραϊκός

Ολυμπιακός ΣΦΠ – ΑΟ Αμύντας

Παναθλητικός ΑΕΣ – ΓΣ Κρόνος Αγ. Δημητρίου

Άρης – ΠΑΟΚ ΑΣ

Παναθηναϊκός ΑΟ – Πάνθηρες ΑΚ Καβάλας

14η Αγωνιστική

ΜΓΣ Πανσερραϊκός – Αθηναϊκός ΑΣ

ΑΟ Αμύντας – ΑΕΟ Πρωτέας Βούλας

ΓΣ Κρόνος Αγ. Δημητρίου – Ολυμπιακός ΣΦΠ

ΠΑΟΚ ΑΣ – Παναθλητικός ΑΕΣ

Παναθηναϊκός ΑΟ – Άρης

ΠΑΣ Γιάννινα – Πάνθηρες ΑΚ Καβάλας

15η Αγωνιστική

Αθηναϊκός ΑΣ – ΑΟ Αμύντας

ΑΕΟ Πρωτέας Βούλας – ΓΣ Κρόνος Αγ. Δημητρίου

Ολυμπιακός ΣΦΠ – ΠΑΟΚ ΑΣ

Παναθλητικός ΑΕΣ – Παναθηναϊκός ΑΟ

Πάνθηρες ΑΚ Καβάλας – Άρης

ΠΑΣ Γιάννινα – ΜΓΣ Πανσερραϊκός

16η Αγωνιστική

ΓΣ Κρόνος Αγ. Δημητρίου – Αθηναϊκός ΑΣ

ΠΑΟΚ ΑΣ – ΑΕΟ Πρωτέας Βούλας

Παναθηναϊκός ΑΟ – Ολυμπιακός ΣΦΠ

Άρης – Παναθλητικός ΑΕΣ

ΜΓΣ Πανσερραϊκός – Πάνθηρες ΑΚ Καβάλας

ΑΟ Αμύντας – ΠΑΣ Γιάννινα

17η Αγωνιστική

Αθηναϊκός ΑΣ – ΠΑΟΚ ΑΣ

ΑΕΟ Πρωτέας Βούλας – Παναθηναϊκός ΑΟ

Ολυμπιακός ΣΦΠ – Άρης

Πάνθηρες ΑΚ Καβάλας – Παναθλητικός ΑΕΣ

ΠΑΣ Γιάννινα – ΓΣ Κρόνος Αγ. Δημητρίου

ΜΓΣ Πανσερραϊκός – ΑΟ Αμύντας

18η Αγωνιστική

Παναθηναϊκός ΑΟ – Αθηναϊκός ΑΣ

Άρης – ΑΕΟ Πρωτέας Βούλας

Παναθλητικός ΑΕΣ – Ολυμπιακός ΣΦΠ

ΑΟ Αμύντας – Πάνθηρες ΑΚ Καβάλας

ΠΑΟΚ ΑΣ – ΠΑΣ Γιάννινα

ΓΣ Κρόνος Αγ. Δημητρίου – ΜΓΣ Πανσερραϊκός

19η Αγωνιστική

Αθηναϊκός ΑΣ – Άρης

ΑΕΟ Πρωτέας Βούλας – Παναθλητικός ΑΕΣ

Πάνθηρες ΑΚ Καβάλας – Ολυμπιακός ΣΦΠ

ΠΑΣ Γιάννινα – Παναθηναϊκός ΑΟ

ΜΓΣ Πανσερραϊκός – ΠΑΟΚ ΑΣ

ΑΟ Αμύντας – ΓΣ Κρόνος Αγ. Δημητρίου

20η Αγωνιστική

Παναθλητικός ΑΕΣ – Αθηναϊκός ΑΣ

Ολυμπιακός ΣΦΠ – ΑΕΟ Πρωτέας Βούλας

ΓΣ Κρόνος Αγ. Δημητρίου – Πάνθηρες ΑΚ Καβάλας

Άρης – ΠΑΣ Γιάννινα

Παναθηναϊκός ΑΟ – ΜΓΣ Πανσερραϊκός

ΠΑΟΚ ΑΣ – ΑΟ Αμύντας

21η Αγωνιστική

Αθηναϊκός ΑΣ – Ολυμπιακός ΣΦΠ

Πάνθηρες ΑΚ Καβάλας – ΑΕΟ Πρωτέας Βούλας

ΠΑΣ Γιάννινα – Παναθλητικός ΑΕΣ

ΜΓΣ Πανσερραϊκός – Άρης

ΑΟ Αμύντας – Παναθηναϊκός ΑΟ

ΓΣ Κρόνος Αγ. Δημητρίου – ΠΑΟΚ ΑΣ

22η Αγωνιστική