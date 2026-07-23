Α1 Γυναικών: Τζάμπολ με Παναθηναϊκός – ΠΑΟΚ στη WBL | Το αναλυτικό πρόγραμμα της σεζόν 2026/27
Με την αναμέτρηση, Παναθηναϊκός – ΠΑΟΚ, να ξεχωρίζει θα κάνει τζάμπολ η WBL, για τη σεζόν 2026/27.
Την Πέμπτη (23/07) πραγματοποιήθηκε η κλήρωση της Α1 Γυναικών για την ερχόμενη αγωνιστική περίοδο.
Η αναμέτρηση που ξεχωρίζει από την πρμιέρα είναι το Παναθηναϊκός – ΠΑΟΚ. Από εκεί και πέρα, ο πρωταθλητής Αθηναϊκός υποδέχεται τους Πάνθηρες Καβάλας, ενώ ο Ολυμπιακός θα φιλοξενήσει τον Πανσερραϊκό.
Όσον αφορά στα ντέρμπι «αιωνίων», το Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός θα πραγματοποιηθεί την 5η αγωνιστική, ενώ το Παναθηναϊκός – Ολυμπιακός, θα γίνει στο πλαίσιο της 16ης αγωνιστικής.
Το πρώτο τζάμπολ θα πραγματοποιηθεί το Σαββατοκύριακο 3-4 Οκτωβρίου 2026
Αναλυτικά το πρόγραμμα της σεζόν
1η Αγωνιστική (4/10/2026)
- Αθηναϊκός ΑΣ – Πάνθηρες ΑΚ Καβάλας
- ΑΕΟ Πρωτέας Βούλας – ΠΑΣ Γιάννινα
- Ολυμπιακός ΣΦΠ – ΜΓΣ Πανσερραϊκός
- Παναθλητικός ΑΕΣ – ΑΟ Αμύντας
- Άρης – ΓΣ Κρόνος Αγ. Δημητρίου
- Παναθηναϊκός ΑΟ – ΠΑΟΚ ΑΣ
2η Αγωνιστική (11/10/2026)
- ΠΑΣ Γιάννινα – Αθηναϊκός ΑΣ
- ΜΓΣ Πανσερραϊκός – ΑΕΟ Πρωτέας Βούλας
- ΑΟ Αμύντας – Ολυμπιακός ΣΦΠ
- ΓΣ Κρόνος Αγ. Δημητρίου – Παναθλητικός ΑΕΣ
- ΠΑΟΚ ΑΣ – Άρης
- Πάνθηρες ΑΚ Καβάλας – Παναθηναϊκός ΑΟ
3η Αγωνιστική (18/10/2026)
- Αθηναϊκός ΑΣ – ΜΓΣ Πανσερραϊκός
- ΑΕΟ Πρωτέας Βούλας – ΑΟ Αμύντας
- Ολυμπιακός ΣΦΠ – ΓΣ Κρόνος Αγ. Δημητρίου
- Παναθλητικός ΑΕΣ – ΠΑΟΚ ΑΣ
- Άρης – Παναθηναϊκός ΑΟ
- Πάνθηρες ΑΚ Καβάλας – ΠΑΣ Γιάννινα
4η Αγωνιστική (25/10/2026)
- ΑΟ Αμύντας – Αθηναϊκός ΑΣ
- ΓΣ Κρόνος Αγ. Δημητρίου – ΑΕΟ Πρωτέας Βούλας
- ΠΑΟΚ ΑΣ – Ολυμπιακός ΣΦΠ
- Παναθηναϊκός ΑΟ – Παναθλητικός ΑΕΣ
- Άρης – Πάνθηρες ΑΚ Καβάλας
- ΜΓΣ Πανσερραϊκός – ΠΑΣ Γιάννινα
5η Αγωνιστική (1/11/2026)
- Αθηναϊκός ΑΣ – ΓΣ Κρόνος Αγ. Δημητρίου
- ΑΕΟ Πρωτέας Βούλας – ΠΑΟΚ ΑΣ
- Ολυμπιακός ΣΦΠ – Παναθηναϊκός ΑΟ
- Παναθλητικός ΑΕΣ – Άρης
- Πάνθηρες ΑΚ Καβάλας – ΜΓΣ Πανσερραϊκός
- ΠΑΣ Γιάννινα – ΑΟ Αμύντας
6η Αγωνιστική (7/11/2026)
- ΠΑΟΚ ΑΣ – Αθηναϊκός ΑΣ
- Παναθηναϊκός ΑΟ – ΑΕΟ Πρωτέας Βούλας
- Άρης – Ολυμπιακός ΣΦΠ
- Παναθλητικός ΑΕΣ – Πάνθηρες ΑΚ Καβάλας
- ΓΣ Κρόνος Αγ. Δημητρίου – ΠΑΣ Γιάννινα
- ΑΟ Αμύντας – ΜΓΣ Πανσερραϊκός
7η Αγωνιστική (22/11/2026)
- Αθηναϊκός ΑΣ – Παναθηναϊκός ΑΟ
- ΑΕΟ Πρωτέας Βούλας – Άρης
- Ολυμπιακός ΣΦΠ – Παναθλητικός ΑΕΣ
- Πάνθηρες ΑΚ Καβάλας – ΑΟ Αμύντας
- ΠΑΣ Γιάννινα – ΠΑΟΚ ΑΣ
- ΜΓΣ Πανσερραϊκός – ΓΣ Κρόνος Αγ. Δημητρίου
8η Αγωνιστική (29/11/2026)
- Άρης – Αθηναϊκός ΑΣ
- Παναθλητικός ΑΕΣ – ΑΕΟ Πρωτέας Βούλας
- Ολυμπιακός ΣΦΠ – Πάνθηρες ΑΚ Καβάλας
- Παναθηναϊκός ΑΟ – ΠΑΣ Γιάννινα
- ΠΑΟΚ ΑΣ – ΜΓΣ Πανσερραϊκός
- ΓΣ Κρόνος Αγ. Δημητρίου – ΑΟ Αμύντας
9η Αγωνιστική (6/12/2026)
- Αθηναϊκός ΑΣ – Παναθλητικός ΑΕΣ
- ΑΕΟ Πρωτέας Βούλας – Ολυμπιακός ΣΦΠ
- Πάνθηρες ΑΚ Καβάλας – ΓΣ Κρόνος Αγ. Δημητρίου
- ΠΑΣ Γιάννινα – Άρης
- ΜΓΣ Πανσερραϊκός – Παναθηναϊκός ΑΟ
- ΑΟ Αμύντας – ΠΑΟΚ ΑΣ
10η Αγωνιστική (13/12/2026)
- Ολυμπιακός ΣΦΠ – Αθηναϊκός ΑΣ
- ΑΕΟ Πρωτέας Βούλας – Πάνθηρες ΑΚ Καβάλας
- Παναθλητικός ΑΕΣ – ΠΑΣ Γιάννινα
- Άρης – ΜΓΣ Πανσερραϊκός
- Παναθηναϊκός ΑΟ – ΑΟ Αμύντας
- ΠΑΟΚ ΑΣ – ΓΣ Κρόνος Αγ. Δημητρίου
11η Αγωνιστική (19/12/2026)
- Αθηναϊκός ΑΣ – ΑΕΟ Πρωτέας Βούλας
- Πάνθηρες ΑΚ Καβάλας – ΠΑΟΚ ΑΣ
- ΠΑΣ Γιάννινα – Ολυμπιακός ΣΦΠ
- ΜΓΣ Πανσερραϊκός – Παναθλητικός ΑΕΣ
- ΑΟ Αμύντας – Άρης
- ΓΣ Κρόνος Αγ. Δημητρίου – Παναθηναϊκός ΑΟ
12η Αγωνιστική
- Πάνθηρες ΑΚ Καβάλας – Αθηναϊκός ΑΣ
- ΠΑΣ Γιάννινα – ΑΕΟ Πρωτέας Βούλας
- ΜΓΣ Πανσερραϊκός – Ολυμπιακός ΣΦΠ
- ΑΟ Αμύντας – Παναθλητικός ΑΕΣ
- ΓΣ Κρόνος Αγ. Δημητρίου – Άρης
- ΠΑΟΚ ΑΣ – Παναθηναϊκός ΑΟ
13η Αγωνιστική
- Αθηναϊκός ΑΣ – ΠΑΣ Γιάννινα
- ΑΕΟ Πρωτέας Βούλας – ΜΓΣ Πανσερραϊκός
- Ολυμπιακός ΣΦΠ – ΑΟ Αμύντας
- Παναθλητικός ΑΕΣ – ΓΣ Κρόνος Αγ. Δημητρίου
- Άρης – ΠΑΟΚ ΑΣ
- Παναθηναϊκός ΑΟ – Πάνθηρες ΑΚ Καβάλας
14η Αγωνιστική
- ΜΓΣ Πανσερραϊκός – Αθηναϊκός ΑΣ
- ΑΟ Αμύντας – ΑΕΟ Πρωτέας Βούλας
- ΓΣ Κρόνος Αγ. Δημητρίου – Ολυμπιακός ΣΦΠ
- ΠΑΟΚ ΑΣ – Παναθλητικός ΑΕΣ
- Παναθηναϊκός ΑΟ – Άρης
- ΠΑΣ Γιάννινα – Πάνθηρες ΑΚ Καβάλας
15η Αγωνιστική
- Αθηναϊκός ΑΣ – ΑΟ Αμύντας
- ΑΕΟ Πρωτέας Βούλας – ΓΣ Κρόνος Αγ. Δημητρίου
- Ολυμπιακός ΣΦΠ – ΠΑΟΚ ΑΣ
- Παναθλητικός ΑΕΣ – Παναθηναϊκός ΑΟ
- Πάνθηρες ΑΚ Καβάλας – Άρης
- ΠΑΣ Γιάννινα – ΜΓΣ Πανσερραϊκός
16η Αγωνιστική
- ΓΣ Κρόνος Αγ. Δημητρίου – Αθηναϊκός ΑΣ
- ΠΑΟΚ ΑΣ – ΑΕΟ Πρωτέας Βούλας
- Παναθηναϊκός ΑΟ – Ολυμπιακός ΣΦΠ
- Άρης – Παναθλητικός ΑΕΣ
- ΜΓΣ Πανσερραϊκός – Πάνθηρες ΑΚ Καβάλας
- ΑΟ Αμύντας – ΠΑΣ Γιάννινα
17η Αγωνιστική
- Αθηναϊκός ΑΣ – ΠΑΟΚ ΑΣ
- ΑΕΟ Πρωτέας Βούλας – Παναθηναϊκός ΑΟ
- Ολυμπιακός ΣΦΠ – Άρης
- Πάνθηρες ΑΚ Καβάλας – Παναθλητικός ΑΕΣ
- ΠΑΣ Γιάννινα – ΓΣ Κρόνος Αγ. Δημητρίου
- ΜΓΣ Πανσερραϊκός – ΑΟ Αμύντας
18η Αγωνιστική
- Παναθηναϊκός ΑΟ – Αθηναϊκός ΑΣ
- Άρης – ΑΕΟ Πρωτέας Βούλας
- Παναθλητικός ΑΕΣ – Ολυμπιακός ΣΦΠ
- ΑΟ Αμύντας – Πάνθηρες ΑΚ Καβάλας
- ΠΑΟΚ ΑΣ – ΠΑΣ Γιάννινα
- ΓΣ Κρόνος Αγ. Δημητρίου – ΜΓΣ Πανσερραϊκός
19η Αγωνιστική
- Αθηναϊκός ΑΣ – Άρης
- ΑΕΟ Πρωτέας Βούλας – Παναθλητικός ΑΕΣ
- Πάνθηρες ΑΚ Καβάλας – Ολυμπιακός ΣΦΠ
- ΠΑΣ Γιάννινα – Παναθηναϊκός ΑΟ
- ΜΓΣ Πανσερραϊκός – ΠΑΟΚ ΑΣ
- ΑΟ Αμύντας – ΓΣ Κρόνος Αγ. Δημητρίου
20η Αγωνιστική
- Παναθλητικός ΑΕΣ – Αθηναϊκός ΑΣ
- Ολυμπιακός ΣΦΠ – ΑΕΟ Πρωτέας Βούλας
- ΓΣ Κρόνος Αγ. Δημητρίου – Πάνθηρες ΑΚ Καβάλας
- Άρης – ΠΑΣ Γιάννινα
- Παναθηναϊκός ΑΟ – ΜΓΣ Πανσερραϊκός
- ΠΑΟΚ ΑΣ – ΑΟ Αμύντας
21η Αγωνιστική
- Αθηναϊκός ΑΣ – Ολυμπιακός ΣΦΠ
- Πάνθηρες ΑΚ Καβάλας – ΑΕΟ Πρωτέας Βούλας
- ΠΑΣ Γιάννινα – Παναθλητικός ΑΕΣ
- ΜΓΣ Πανσερραϊκός – Άρης
- ΑΟ Αμύντας – Παναθηναϊκός ΑΟ
- ΓΣ Κρόνος Αγ. Δημητρίου – ΠΑΟΚ ΑΣ
22η Αγωνιστική
- ΑΕΟ Πρωτέας Βούλας – Αθηναϊκός ΑΣ
- ΠΑΟΚ ΑΣ – Πάνθηρες ΑΚ Καβάλας
- Ολυμπιακός ΣΦΠ – ΠΑΣ Γιάννινα
- Παναθλητικός ΑΕΣ – ΜΓΣ Πανσερραϊκός
- Άρης – ΑΟ Αμύντας
- Παναθηναϊκός ΑΟ – ΓΣ Κρόνος Αγ. Δημητρίου