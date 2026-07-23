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Α1 Γυναικών: Τζάμπολ με Παναθηναϊκός – ΠΑΟΚ στη WBL | Το αναλυτικό πρόγραμμα της σεζόν 2026/27

Με την αναμέτρηση, Παναθηναϊκός – ΠΑΟΚ, να ξεχωρίζει θα κάνει τζάμπολ η WBL, για τη σεζόν 2026/27.

Α1 Γυναικών: Τζάμπολ με Παναθηναϊκός – ΠΑΟΚ στη WBL | Το αναλυτικό πρόγραμμα της σεζόν 2026/27
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Την Πέμπτη (23/07) πραγματοποιήθηκε η κλήρωση της Α1 Γυναικών για την ερχόμενη αγωνιστική περίοδο.

Η αναμέτρηση που ξεχωρίζει από την πρμιέρα είναι το Παναθηναϊκός – ΠΑΟΚ. Από εκεί και πέρα, ο πρωταθλητής Αθηναϊκός υποδέχεται τους Πάνθηρες Καβάλας, ενώ ο Ολυμπιακός θα φιλοξενήσει τον Πανσερραϊκό.

Όσον αφορά στα ντέρμπι «αιωνίων», το Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός θα πραγματοποιηθεί την 5η αγωνιστική, ενώ το Παναθηναϊκός – Ολυμπιακός, θα γίνει στο πλαίσιο της 16ης αγωνιστικής.

Το πρώτο τζάμπολ θα πραγματοποιηθεί το Σαββατοκύριακο 3-4 Οκτωβρίου 2026

Αναλυτικά το πρόγραμμα της σεζόν

1η Αγωνιστική (4/10/2026)

  • Αθηναϊκός ΑΣ – Πάνθηρες ΑΚ Καβάλας
  • ΑΕΟ Πρωτέας Βούλας – ΠΑΣ Γιάννινα
  • Ολυμπιακός ΣΦΠ – ΜΓΣ Πανσερραϊκός
  • Παναθλητικός ΑΕΣ – ΑΟ Αμύντας
  • Άρης – ΓΣ Κρόνος Αγ. Δημητρίου
  • Παναθηναϊκός ΑΟ – ΠΑΟΚ ΑΣ

2η Αγωνιστική (11/10/2026)

  • ΠΑΣ Γιάννινα – Αθηναϊκός ΑΣ
  • ΜΓΣ Πανσερραϊκός – ΑΕΟ Πρωτέας Βούλας
  • ΑΟ Αμύντας – Ολυμπιακός ΣΦΠ
  • ΓΣ Κρόνος Αγ. Δημητρίου – Παναθλητικός ΑΕΣ
  • ΠΑΟΚ ΑΣ – Άρης
  • Πάνθηρες ΑΚ Καβάλας – Παναθηναϊκός ΑΟ

3η Αγωνιστική (18/10/2026)

  • Αθηναϊκός ΑΣ – ΜΓΣ Πανσερραϊκός
  • ΑΕΟ Πρωτέας Βούλας – ΑΟ Αμύντας
  • Ολυμπιακός ΣΦΠ – ΓΣ Κρόνος Αγ. Δημητρίου
  • Παναθλητικός ΑΕΣ – ΠΑΟΚ ΑΣ
  • Άρης – Παναθηναϊκός ΑΟ
  • Πάνθηρες ΑΚ Καβάλας – ΠΑΣ Γιάννινα

4η Αγωνιστική (25/10/2026)

  • ΑΟ Αμύντας – Αθηναϊκός ΑΣ
  • ΓΣ Κρόνος Αγ. Δημητρίου – ΑΕΟ Πρωτέας Βούλας
  • ΠΑΟΚ ΑΣ – Ολυμπιακός ΣΦΠ
  • Παναθηναϊκός ΑΟ – Παναθλητικός ΑΕΣ
  • Άρης – Πάνθηρες ΑΚ Καβάλας
  • ΜΓΣ Πανσερραϊκός – ΠΑΣ Γιάννινα

5η Αγωνιστική (1/11/2026)

  • Αθηναϊκός ΑΣ – ΓΣ Κρόνος Αγ. Δημητρίου
  • ΑΕΟ Πρωτέας Βούλας – ΠΑΟΚ ΑΣ
  • Ολυμπιακός ΣΦΠ – Παναθηναϊκός ΑΟ
  • Παναθλητικός ΑΕΣ – Άρης
  • Πάνθηρες ΑΚ Καβάλας – ΜΓΣ Πανσερραϊκός
  • ΠΑΣ Γιάννινα – ΑΟ Αμύντας

6η Αγωνιστική (7/11/2026)

  • ΠΑΟΚ ΑΣ – Αθηναϊκός ΑΣ
  • Παναθηναϊκός ΑΟ – ΑΕΟ Πρωτέας Βούλας
  • Άρης – Ολυμπιακός ΣΦΠ
  • Παναθλητικός ΑΕΣ – Πάνθηρες ΑΚ Καβάλας
  • ΓΣ Κρόνος Αγ. Δημητρίου – ΠΑΣ Γιάννινα
  • ΑΟ Αμύντας – ΜΓΣ Πανσερραϊκός

7η Αγωνιστική (22/11/2026)

  • Αθηναϊκός ΑΣ – Παναθηναϊκός ΑΟ
  • ΑΕΟ Πρωτέας Βούλας – Άρης
  • Ολυμπιακός ΣΦΠ – Παναθλητικός ΑΕΣ
  • Πάνθηρες ΑΚ Καβάλας – ΑΟ Αμύντας
  • ΠΑΣ Γιάννινα – ΠΑΟΚ ΑΣ
  • ΜΓΣ Πανσερραϊκός – ΓΣ Κρόνος Αγ. Δημητρίου

8η Αγωνιστική (29/11/2026)

  • Άρης – Αθηναϊκός ΑΣ
  • Παναθλητικός ΑΕΣ – ΑΕΟ Πρωτέας Βούλας
  • Ολυμπιακός ΣΦΠ – Πάνθηρες ΑΚ Καβάλας
  • Παναθηναϊκός ΑΟ – ΠΑΣ Γιάννινα
  • ΠΑΟΚ ΑΣ – ΜΓΣ Πανσερραϊκός
  • ΓΣ Κρόνος Αγ. Δημητρίου – ΑΟ Αμύντας

9η Αγωνιστική (6/12/2026)

  • Αθηναϊκός ΑΣ – Παναθλητικός ΑΕΣ
  • ΑΕΟ Πρωτέας Βούλας – Ολυμπιακός ΣΦΠ
  • Πάνθηρες ΑΚ Καβάλας – ΓΣ Κρόνος Αγ. Δημητρίου
  • ΠΑΣ Γιάννινα – Άρης
  • ΜΓΣ Πανσερραϊκός – Παναθηναϊκός ΑΟ
  • ΑΟ Αμύντας – ΠΑΟΚ ΑΣ

10η Αγωνιστική (13/12/2026)

  • Ολυμπιακός ΣΦΠ – Αθηναϊκός ΑΣ
  • ΑΕΟ Πρωτέας Βούλας – Πάνθηρες ΑΚ Καβάλας
  • Παναθλητικός ΑΕΣ – ΠΑΣ Γιάννινα
  • Άρης – ΜΓΣ Πανσερραϊκός
  • Παναθηναϊκός ΑΟ – ΑΟ Αμύντας
  • ΠΑΟΚ ΑΣ – ΓΣ Κρόνος Αγ. Δημητρίου

11η Αγωνιστική (19/12/2026)

  • Αθηναϊκός ΑΣ – ΑΕΟ Πρωτέας Βούλας
  • Πάνθηρες ΑΚ Καβάλας – ΠΑΟΚ ΑΣ
  • ΠΑΣ Γιάννινα – Ολυμπιακός ΣΦΠ
  • ΜΓΣ Πανσερραϊκός – Παναθλητικός ΑΕΣ
  • ΑΟ Αμύντας – Άρης
  • ΓΣ Κρόνος Αγ. Δημητρίου – Παναθηναϊκός ΑΟ

12η Αγωνιστική

  • Πάνθηρες ΑΚ Καβάλας – Αθηναϊκός ΑΣ
  • ΠΑΣ Γιάννινα – ΑΕΟ Πρωτέας Βούλας
  • ΜΓΣ Πανσερραϊκός – Ολυμπιακός ΣΦΠ
  • ΑΟ Αμύντας – Παναθλητικός ΑΕΣ
  • ΓΣ Κρόνος Αγ. Δημητρίου – Άρης
  • ΠΑΟΚ ΑΣ – Παναθηναϊκός ΑΟ

13η Αγωνιστική

  • Αθηναϊκός ΑΣ – ΠΑΣ Γιάννινα
  • ΑΕΟ Πρωτέας Βούλας – ΜΓΣ Πανσερραϊκός
  • Ολυμπιακός ΣΦΠ – ΑΟ Αμύντας
  • Παναθλητικός ΑΕΣ – ΓΣ Κρόνος Αγ. Δημητρίου
  • Άρης – ΠΑΟΚ ΑΣ
  • Παναθηναϊκός ΑΟ – Πάνθηρες ΑΚ Καβάλας

14η Αγωνιστική

  • ΜΓΣ Πανσερραϊκός – Αθηναϊκός ΑΣ
  • ΑΟ Αμύντας – ΑΕΟ Πρωτέας Βούλας
  • ΓΣ Κρόνος Αγ. Δημητρίου – Ολυμπιακός ΣΦΠ
  • ΠΑΟΚ ΑΣ – Παναθλητικός ΑΕΣ
  • Παναθηναϊκός ΑΟ – Άρης
  • ΠΑΣ Γιάννινα – Πάνθηρες ΑΚ Καβάλας

15η Αγωνιστική

  • Αθηναϊκός ΑΣ – ΑΟ Αμύντας
  • ΑΕΟ Πρωτέας Βούλας – ΓΣ Κρόνος Αγ. Δημητρίου
  • Ολυμπιακός ΣΦΠ – ΠΑΟΚ ΑΣ
  • Παναθλητικός ΑΕΣ – Παναθηναϊκός ΑΟ
  • Πάνθηρες ΑΚ Καβάλας – Άρης
  • ΠΑΣ Γιάννινα – ΜΓΣ Πανσερραϊκός

16η Αγωνιστική

  • ΓΣ Κρόνος Αγ. Δημητρίου – Αθηναϊκός ΑΣ
  • ΠΑΟΚ ΑΣ – ΑΕΟ Πρωτέας Βούλας
  • Παναθηναϊκός ΑΟ – Ολυμπιακός ΣΦΠ
  • Άρης – Παναθλητικός ΑΕΣ
  • ΜΓΣ Πανσερραϊκός – Πάνθηρες ΑΚ Καβάλας
  • ΑΟ Αμύντας – ΠΑΣ Γιάννινα

17η Αγωνιστική

  • Αθηναϊκός ΑΣ – ΠΑΟΚ ΑΣ
  • ΑΕΟ Πρωτέας Βούλας – Παναθηναϊκός ΑΟ
  • Ολυμπιακός ΣΦΠ – Άρης
  • Πάνθηρες ΑΚ Καβάλας – Παναθλητικός ΑΕΣ
  • ΠΑΣ Γιάννινα – ΓΣ Κρόνος Αγ. Δημητρίου
  • ΜΓΣ Πανσερραϊκός – ΑΟ Αμύντας

18η Αγωνιστική

  • Παναθηναϊκός ΑΟ – Αθηναϊκός ΑΣ
  • Άρης – ΑΕΟ Πρωτέας Βούλας
  • Παναθλητικός ΑΕΣ – Ολυμπιακός ΣΦΠ
  • ΑΟ Αμύντας – Πάνθηρες ΑΚ Καβάλας
  • ΠΑΟΚ ΑΣ – ΠΑΣ Γιάννινα
  • ΓΣ Κρόνος Αγ. Δημητρίου – ΜΓΣ Πανσερραϊκός

19η Αγωνιστική

  • Αθηναϊκός ΑΣ – Άρης
  • ΑΕΟ Πρωτέας Βούλας – Παναθλητικός ΑΕΣ
  • Πάνθηρες ΑΚ Καβάλας – Ολυμπιακός ΣΦΠ
  • ΠΑΣ Γιάννινα – Παναθηναϊκός ΑΟ
  • ΜΓΣ Πανσερραϊκός – ΠΑΟΚ ΑΣ
  • ΑΟ Αμύντας – ΓΣ Κρόνος Αγ. Δημητρίου

20η Αγωνιστική

  • Παναθλητικός ΑΕΣ – Αθηναϊκός ΑΣ
  • Ολυμπιακός ΣΦΠ – ΑΕΟ Πρωτέας Βούλας
  • ΓΣ Κρόνος Αγ. Δημητρίου – Πάνθηρες ΑΚ Καβάλας
  • Άρης – ΠΑΣ Γιάννινα
  • Παναθηναϊκός ΑΟ – ΜΓΣ Πανσερραϊκός
  • ΠΑΟΚ ΑΣ – ΑΟ Αμύντας

21η Αγωνιστική

  • Αθηναϊκός ΑΣ – Ολυμπιακός ΣΦΠ
  • Πάνθηρες ΑΚ Καβάλας – ΑΕΟ Πρωτέας Βούλας
  • ΠΑΣ Γιάννινα – Παναθλητικός ΑΕΣ
  • ΜΓΣ Πανσερραϊκός – Άρης
  • ΑΟ Αμύντας – Παναθηναϊκός ΑΟ
  • ΓΣ Κρόνος Αγ. Δημητρίου – ΠΑΟΚ ΑΣ

22η Αγωνιστική

  • ΑΕΟ Πρωτέας Βούλας – Αθηναϊκός ΑΣ
  • ΠΑΟΚ ΑΣ – Πάνθηρες ΑΚ Καβάλας
  • Ολυμπιακός ΣΦΠ – ΠΑΣ Γιάννινα
  • Παναθλητικός ΑΕΣ – ΜΓΣ Πανσερραϊκός
  • Άρης – ΑΟ Αμύντας
  • Παναθηναϊκός ΑΟ – ΓΣ Κρόνος Αγ. Δημητρίου
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