Λας Πάλμας: «Νησιώτης» και επίσημα ο Μπετανκόρ

Η Λας Πάλμας επισημοποίησε την απόκτηση του Χέφτε Μπετανκόρ από τον Ολυμπιακό, με τον 33χρονο επιθετικό να υπογράφει συμβόλαιο διάρκειας τριών ετών με την ομάδα της γενέτειράς του.

Ο πρώην φορ του Πανσερραϊκού επιστρέφει στον σύλλογο όπου έκανε τα πρώτα του ποδοσφαιρικά βήματα, έχοντας προηγουμένως αγωνιστεί ως δανεικός στην Αλμπαθέτε. Την περσινή σεζόν κατέγραψε 18 γκολ σε 43 συμμετοχές σε όλες τις διοργανώσεις.

Στην ανακοίνωση αναφέρεται:

«Ο Χεφτέ Μπετανκόρ Σάντσες (6/07/1993, Λας Πάλμας της Γκραν Κανάρια) επιστρέφει στον σύλλογο της γενέτειράς του, μετά από συμφωνία μεταγραφής με τον Ολυμπιακό, και θα υπερασπιστεί τα χρώματα της UD Λας Πάλμας για τις επόμενες τρεις σεζόν, μετά από μια μακρά καριέρα στο εθνικό και διεθνές ποδόσφαιρο.

Αφού ξεκίνησε από τις ακαδημίες ποδοσφαίρου του νησιού, ο Χέφτε πέρασε από τις ομάδες της Las Palmas Atletico πριν αναπτύξει μια μακρά καριέρα σε διάφορα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα, μια εμπειρία που του επέτρεψε να καθιερωθεί ως κορυφαίος επιθετικός.

Ο Χέφτε ξεχωρίζει για την ικανότητά του στο σκοράρισμα, το παιχνίδι του με την πλάτη προς το τέρμα, τη φυσική του δύναμη και την κινητικότητά του στο τελευταίο τρίτο του γηπέδου.

Την περασμένη σεζόν αγωνίστηκε ως δανεικός στην Αλμπαθέτε BP, όπου έπαιξε σε 38 αγώνες πρωταθλήματος και πέντε αγώνες του Κυπέλλου Ισπανίας, σημειώνοντας 18 γκολ.

Με την προσθήκη του, η UD Λας Πάλμας ενισχύεται με έναν ποδοσφαιριστή που διαθέτει βαθύ αίσθημα σύνδεσης με το νησί και τον σύλλογο, ο οποίος αντιμετωπίζει αυτή τη νέα φάση με τον ενθουσιασμό να υπερασπιστεί την κίτρινη φανέλα στην ομάδα της πατρίδας του».