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Ολυμπιακός: Συνεχίζεται το… πρέσινγκ από Ρίβερ Πλέιτ για Ορτέγκα

«Ζεστό» παραμένει το ενδιαφέρον της Ρίβερ Πλέιτ για τον Φρανσίσκο Ορτέγκα του Ολυμπιακού.

Γιώργος Κυριακόπουλος

Ολυμπιακός: Συνεχίζεται το… πρέσινγκ από Ρίβερ Πλέιτ για Ορτέγκα
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Στις πρώτες θέσεις της μεταγραφικής λίστας των «εκατομμυριούχων» της Αργεντινής παραμένει ο αριστερός μπακ του Ολυμπιακού, αφού σύμφωνα με νέα δημοσιεύματα, η Ρίβερ Πλέιτ επέστρεψε στις συζητήσεις με τους «ερυθρόλευκους» για τον 27χρονο Αργεντίνο μπακ.

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Η ομάδα από το Μπουένος Άιρες είχε ενδιαφερθεί και στο παρελθόν για την απόκτηση του Σαντιάγκο Ορτέγκα, ωστόσο, η πρώτη πρόταση που είχε κάνει στους Πειραιώτες έπεσε στο… κενό, μια και δεν ικανοποίησε οικονομικά τον ελληνικό σύλλογο.

Ωστόσο, το ενδιαφέρον των «Μιγιονάριος» παραμένει… ζεστό, μια και σύμφωνα με τον Νικολό Σκίρα στο «Χ» οι δύο ομάδες συνεχίζουν τις διαπραγματεύσεις, κάτι που σημαίνει πως δεν αποκλείεται να προκύψουν εξελίξεις στον Ολυμπιακό με τον Αργεντίνο μπακ.

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