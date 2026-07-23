ΑΕΚ: Η Μπλάκμπερν εξετάζει «ζεστά» την περίπτωση του Τζέιμς Πενράις

Το όνομα του Σκωτσέζου μπακ έχει συνδεθεί το τελευταίο διάστημα με αρκετές ομάδες από το Νησί.

Η ομάδα, πάντως, που φαίνεται να δείχνει το πιο σοβαρό ενδιαφέρον για την απόκτησή του είναι εκείνη του Λανκασάιρ. Οι πληροφορίες, μάλιστα, αναφέρουν ότι η Μπλάκμπερν μέσα στις επόμενες ημέρες προτίθεται να καταθέσει πρόταση στην ΑΕΚ για την απόκτηση του Πενράις.

Στην «Ένωση», πάντως, με… πρωτοστάτη τον Χαβιέ Ριμπάλτα, πιστεύουν ότι ο Πενράις στη δεύτερη σεζόν του στην ομάδα θα δείξει τις πραγματικές ικανότητες του, έχοντας πλέον προσαρμοστεί καλύτερα στα ελληνικά δεδομένα. Σε περίπτωση, πάντως, που έρθει μια πρόταση που θα ικανοποιήσει τους «κιτρινόμαυρους», τίποτα δεν μπορεί να αποκλειστεί…