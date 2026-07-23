Συνεχίζει στο Μαρούσι ο Ουόκερ

Το Μαρούσι ανακοίνωσε την ανανέωση της συνεργασίας του με τον Τζόρνταν Ουόκερ για τη νέα σεζόν.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

«H ΚΑΕ Γ.Σ. ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ 1896 ανακοινώνει την επέκταση της συνεργασίας της με τον Τζόρνταν Ουόκερ (27,1,79) μέχρι το καλοκαίρι του 2027.

Ο Τζόρνταν αποκτήθηκε στις 26 Φεβρουαρίου, πρόλαβε να αγωνιστεί στα τελευταία 6 ματς της περσινής σεζόν και είχε ανεκτίμητη συνεισφορά για την παραμονή της ομάδας μας στην Stoiximan GBL. Ο απολογισμός του ήταν 15,6 πόντοι και 4,6 ασίστ, ανά αγώνα.

Με δεδομένη την ποιότητά του και την παρουσία του τόσο μέσα, όσο και έξω από το γήπεδο, η παραμονή του Αμερικανού γκαρντ, ήταν εξ' αρχής βασικός στόχος του προπονητή και της διοίκησης. Εκ των πραγμάτων, αποδείχθηκε ότι η επιθυμία ήταν αμοιβαία.

Έτσι, μετά τον Σίλβιο Ντε Σόουζα, γίνεται ο δεύτερος ξένος από το περσινό ρόστερ που θα συνεχίσει στο Μαρούσι και τη νέα περίοδο».