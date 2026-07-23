Συνεχίζει στο Μαρούσι ο Ουόκερ
Η ομάδα των βορείων προστίων ανακοίνωσε την επέκταση της συνεργασίας της με τον Τζόρνταν Ουόκερ.
Το Μαρούσι ανακοίνωσε την ανανέωση της συνεργασίας του με τον Τζόρνταν Ουόκερ για τη νέα σεζόν.
Αναλυτικά η ανακοίνωση:
«H ΚΑΕ Γ.Σ. ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ 1896 ανακοινώνει την επέκταση της συνεργασίας της με τον Τζόρνταν Ουόκερ (27,1,79) μέχρι το καλοκαίρι του 2027.
Ο Τζόρνταν αποκτήθηκε στις 26 Φεβρουαρίου, πρόλαβε να αγωνιστεί στα τελευταία 6 ματς της περσινής σεζόν και είχε ανεκτίμητη συνεισφορά για την παραμονή της ομάδας μας στην Stoiximan GBL. Ο απολογισμός του ήταν 15,6 πόντοι και 4,6 ασίστ, ανά αγώνα.
Με δεδομένη την ποιότητά του και την παρουσία του τόσο μέσα, όσο και έξω από το γήπεδο, η παραμονή του Αμερικανού γκαρντ, ήταν εξ' αρχής βασικός στόχος του προπονητή και της διοίκησης. Εκ των πραγμάτων, αποδείχθηκε ότι η επιθυμία ήταν αμοιβαία.
Έτσι, μετά τον Σίλβιο Ντε Σόουζα, γίνεται ο δεύτερος ξένος από το περσινό ρόστερ που θα συνεχίσει στο Μαρούσι και τη νέα περίοδο».