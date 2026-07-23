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Ντιναμό Κιέβου - ΠΑΟΚ: Πού θα δείτε την αναμέτρηση για το Europa League

Στο Λιούμπλιν της Πολωνίας θα φιλοξενηθεί η αναμέτρηση Ντιναμό Κιέβου - ΠΑΟΚ για τον 2ο προκριματικό του Europa League. 

Ντιναμό Κιέβου - ΠΑΟΚ: Πού θα δείτε την αναμέτρηση για το Europa League
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Η αντίστροφη μέτρηση για την πρώτη «μάχη» του ΠΑΟΚ στη νέα σεζόν φτάνει προς το τέλος της. Το απόγευμα της Πέμπτης (23/07) ο «Δικέφαλος του Βορρά» αντιμετωπίζει την Ντιναμό Κιέβου στο Λιούμπλιν της Πολωνίας.

Η ουκρανική ομάδα μπορεί να μην έχει την αίγλη του παρελθόντος, ωστόσο, διαθέτει ιστορία και ποιοτικούς ποδοσφαιριστές, οι οποίοι μπορούν να προκαλέσουν… ζημιές στους «ασπρόμαυρους» αν δεν… προσεχθούν.

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Από την πλευρά του, ο Αλέσιο Λίσι ετοιμάζει τα πλάνα του υπολογίζοντας στον Μπάμπα, που βρίσκεται στην αποστολή, όπως επίσης και στους Ελουστόντο, Τάλα Άλι, Σανταμαρία και Χατζηδιάκο, που αποτελούν τις φετινές προσθήκες.

LIVE MATCH: ΝΤΙΝΑΜΟ ΚΙΕΒΟΥ - ΠΑΟΚ (23/07, 20:00)

Η αναμέτρηση Ντιναμό Κιέβου - ΠΑΟΚ έχει προγραμματιστεί για το απόγευμα της Πέμπτης (23/07). Η σέντρα στον αγώνα έχει οριστεί για τις 20:00 και θα μεταδοθεί από το OPEN TV, ενώ την εξέλιξή του μπορείτε να την παρακολουθεί και από το Games Zone του Onsports.

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