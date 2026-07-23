Ντιναμό Κιέβου - ΠΑΟΚ: Πού θα δείτε την αναμέτρηση για το Europa League

Η αντίστροφη μέτρηση για την πρώτη «μάχη» του ΠΑΟΚ στη νέα σεζόν φτάνει προς το τέλος της. Το απόγευμα της Πέμπτης (23/07) ο «Δικέφαλος του Βορρά» αντιμετωπίζει την Ντιναμό Κιέβου στο Λιούμπλιν της Πολωνίας.

Η ουκρανική ομάδα μπορεί να μην έχει την αίγλη του παρελθόντος, ωστόσο, διαθέτει ιστορία και ποιοτικούς ποδοσφαιριστές, οι οποίοι μπορούν να προκαλέσουν… ζημιές στους «ασπρόμαυρους» αν δεν… προσεχθούν.

Από την πλευρά του, ο Αλέσιο Λίσι ετοιμάζει τα πλάνα του υπολογίζοντας στον Μπάμπα, που βρίσκεται στην αποστολή, όπως επίσης και στους Ελουστόντο, Τάλα Άλι, Σανταμαρία και Χατζηδιάκο, που αποτελούν τις φετινές προσθήκες.

Η αναμέτρηση Ντιναμό Κιέβου - ΠΑΟΚ έχει προγραμματιστεί για το απόγευμα της Πέμπτης (23/07). Η σέντρα στον αγώνα έχει οριστεί για τις 20:00 και θα μεταδοθεί από το OPEN TV, ενώ την εξέλιξή του μπορείτε να την παρακολουθεί και από το Games Zone του Onsports.