Δίκη Μαραντόνα: Εντάσεις, συγκρούσεις και απρόοπτα πριν από την ετυμηγορία

Η δίκη για τις συνθήκες θανάτου του Ντιέγκο Μαραντόνα βρίσκεται πλέον στην τελική της ευθεία, σε μια διαδικασία που χαρακτηρίζεται από τις έντονες αντιπαραθέσεις και το φορτισμένο κλίμα που θυμίζουν το πάθος με το οποίο έζησε και αγωνίστηκε ο θρυλικός «Ντιεγκίτο».

Ύστερα από σχεδόν 70 καταθέσεις μαρτύρων και κατηγορουμένων και περισσότερες από 25 συνεδριάσεις, οι οποίες πραγματοποιούνταν με ρυθμό δύο ανά εβδομάδα, η δίκη που ξεκίνησε στις 14 Απριλίου στο Σαν Ισίδρο, βόρεια του Μπουένος Άιρες, αναμένεται να ολοκληρωθεί τον Αύγουστο με την ανακοίνωση της απόφασης.

Στο εδώλιο βρίσκονται επτά επαγγελματίες υγείας, ανάμεσά τους ένας γιατρός, ένας ψυχίατρος, ένας ψυχολόγος και νοσηλευτές, οι οποίοι κατηγορούνται για πιθανή αμέλεια που ενδέχεται να συνέβαλε στον θάνατο του Μαραντόνα το 2020. Ο Αργεντινός θρύλος άφησε την τελευταία του πνοή μόνος στο κρεβάτι του, σε μια ανεπαρκώς εξοπλισμένη ιατρική εγκατάσταση, όπου ανάρρωνε μετά από χειρουργική επέμβαση.

Το κλίμα στη μικρή και ανεπαρκώς ηχομονωμένη δικαστική αίθουσα ήταν πολλές φορές εκρηκτικό. Οι επτά κατηγορούμενοι, οι δεκάδες δικηγόροι και οι κόρες του Μαραντόνα ήρθαν επανειλημμένα σε αντιπαράθεση, με λογομαχίες, εντάσεις, απειλές και αρκετές στιγμές έντονης συναισθηματικής φόρτισης.

Το βίντεο της νεκροψίας

Κεντρικό πρόσωπο της διαδικασίας παραμένει ο προσωπικός γιατρός του Μαραντόνα, Λεοπόλδο Λούκε, ο οποίος είναι και ο βασικός κατηγορούμενος. Παρέστη σε όλες τις συνεδριάσεις, παίρνοντας αρκετές φορές τον λόγο όταν θεωρούσε ότι αφορούσαν άμεσα την υπόθεσή του. Παρουσίασε ηχογραφήσεις, επιστημονικά άρθρα, αλλά και βίντεο από τη νεκροψία του Μαραντόνα, το οποίο προβλήθηκε μπροστά στην κόρη του, Τζιανίνα.

Η αντίδρασή της ήταν άμεση. Εμφανώς ενοχλημένη από τις εικόνες, σηκώθηκε, απευθύνθηκε σε έντονο ύφος προς τον Λούκε και αποχώρησε από την αίθουσα, ακολουθούμενη από τον δικηγόρο της, Φερνάντο Μπουρλάντο. Η συνεδρίαση διακόπηκε, με τον Λούκε να υποστηρίζει ότι δεν είχε αντιληφθεί την παρουσία της Τζιανίνα, ισχυρισμό που η οικογένεια Μαραντόνα απέρριψε.

«Καημένος και βρώμικος κλόουν!»

Ο πρόεδρος του δικαστηρίου, Αλμπέρτο Γκάιγκ, μαζί με τους δικαστές Πάμπλο Ρολόν και Αλμπέρτο Ορτολάνι, κλήθηκαν πολλές φορές να διαχειριστούν τις εντάσεις που κυριάρχησαν τους τελευταίους μήνες.

«Είναι αδύνατο να τους σταματήσουμε, συμπεριφέρονται σαν παιδιά! Δεν μπορούμε να δουλέψουμε έτσι», φέρεται να είπε ο πρόεδρος του δικαστηρίου μετά από ακόμη μία έντονη αντιπαράθεση μεταξύ των δικηγόρων.

Η κόντρα ανάμεσα στον Φερνάντο Μπουρλάντο, που εκπροσωπεί τις κόρες του Μαραντόνα, και τον συνήγορο του Λεοπόλδο Λούκε, Φρανσίσκο Ονέτο, ήταν από τα βασικά χαρακτηριστικά της δίκης. Οι λεκτικές επιθέσεις ήταν συνεχείς, με τον Μπουρλάντο να προτρέπει τον αντίδικό του να «γυρίσει στο δημοτικό σχολείο» και τον Ονέτο να απαντά πως θα έπρεπε «να πάει να φέρει ένα λεξικό».

Η αντιπαράθεση συνεχίστηκε ακόμη και εκτός της αίθουσας, με εκατέρωθεν προσβολές και φραστικά επεισόδια που χρειάστηκε να διακόψουν εισαγγελέας και αστυνομικοί, προκειμένου να αποφευχθεί η σωματική σύγκρουση.

Τα... σνακ της υπεράσπισης

Η δίκη είχε και πιο ασυνήθιστες στιγμές. Ένα πρωινό του Ιουνίου, συνήγορος υπεράσπισης μπήκε στην αίθουσα κρατώντας έναν λινάτσα σάκο γεμάτο σοκολατένια alfajores με dulce de leche, τα οποία μοίρασε στους παρευρισκόμενους.

Λίγες εβδομάδες νωρίτερα, άλλος δικηγόρος είχε εμφανιστεί με κουτιά γεμάτα «chipás», τα γνωστά ψωμάκια με τυρί από την Παραγουάη, τα οποία προέρχονταν από το αρτοποιείο της συζύγου του.

Η μακέτα του σπιτιού

Ανάμεσα στα αντικείμενα που τράβηξαν τα βλέμματα ξεχώρισε και μια μακέτα του σπιτιού όπου πέθανε ο Ντιέγκο Μαραντόνα. Κατασκευάστηκε από φοιτητές του Πανεπιστημίου του Μπελγκράνο, είχε μήκος περίπου δύο μέτρα και ύψος ένα μέτρο, ενώ για τη μεταφορά της μέσα στη δικαστική αίθουσα χρειάστηκαν τέσσερα άτομα.

Η δίκη που ξεκίνησε... δύο φορές

Η συγκεκριμένη διαδικασία θα μπορούσε ήδη να έχει ολοκληρωθεί, αν δεν είχε ακυρωθεί η πρώτη δίκη το 2025, ύστερα από περίπου δυόμισι μήνες ακροάσεων. Η αιτία ήταν η απομάκρυνση μίας εκ των τριών δικαστών, καθώς αποκαλύφθηκε ότι συμμετείχε, χωρίς να έχει γίνει γνωστό εγκαίρως, στην παραγωγή ντοκιμαντέρ που αφορούσε την υπόθεση.